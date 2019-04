Před utkáním jsem se třepala, přiznala Muchová po premiéře ve Fed Cupu. Pak soupeřce nadělila kanára

Prostějov Až při fedcupovém utkání si tenistka Karolína Muchová poprvé vyslechla před zápasem českou hymnu. V mládežnických kategoriích se olomoucké rodačce reprezentační týmové soutěže vyhýbaly, první start s nalepeným nápisem Czech Republic na zádech prožila až dnes v Prostějově.

Na antukovém kurtu se po nervóznějším úvodu rozjela a Kanaďance Rebecce Marinové po výhře v první sadě 6:3 nadělila v druhém setu ‚kanára‘. „Jsem ráda, že to tak dopadlo. Je to super,“ radovala se dvaadvacetiletá Muchová.

Neklid se na Muchové projevil při rozehrávce před utkáním. „To jsem se třepala,“ přiznala, ale brzy se uklidnila. „Naštěstí to ze mě rychle spadlo. Pak jsem se rozšvihala a od stavu 4:3 jsem měla zápas pod kontrolou,“ uvedla 106. hráčka světa.

Marinová sice dokázala trefit první servis rychlostí přes 190 km/h, ale podání jí Češka dovolila udržet jen jednou. „Pálí rány, ale tohle je antuka. Stoupla jsem si dva tři kroky dozadu a měla všechno na ruce a liftovala jsem to zpátky, takže to byl nakonec byl příjemný servis. Dobře se mi to returnovalo,“ řekla Muchová.

Za stavu 3:3 v prvním setu zvládla nejdelší game v utkání. Po devíti minutách zvýšila na 4:3 a od té doby už na kurtu vládla. „Držela jsem balon ve výměně, měla lepší pohyb a ona chybovala. Měnila jsem jí rytmus, trošku kraťasy, čop a platilo to,“ řekla.

Česká tenistka Karolína Muchová v utkání s Rebeccou Marinovou z Kanady.

Více než tisícovka fanoušků vytvořila v Národním tenisovém centru Morava bouřlivou atmosféru. Muchová tvrdila, že ani na lavičce neslyšela kapitánovy pokyny. „Byl to fakt blázinec, bubny a řev, ale žene to dopředu a je to super,“ pochvalovala si.

Hlasitý pokřik a muziku pouštěnou hodně nahlas slyšela od týmu už v šatně před zápasem. „Je to jiné, to jsem ještě nezažila. Smála jsem se, je to sranda, ale určitě mě to nabudilo. Je to dobrý rituál,“ řekla Muchová, která je v koláži v šatně vyvedena jako hlavní postava filmu Kill Bill Quentina Tarantina. S nadsázkou řečeno pak stejně rychle, jako herečka Uma Thurmanová drtila protivníky, porazila i ona Marinovou.

Jelikož neměla oblečení v nahlášených barvách českého týmu, červené a modré, musela mít podle pravidel ITF na zádech nalepený nápis Czech Republic. „Nebylo to svazující, nevnímala jsem to. Bylo tam něco navíc, ale necítila jsem to.“

Muchová je fedcupovým nováčkem a zároveň prakticky poprvé v reprezentaci. „Všechno je pro mě nové, ale pozitivní. Tenis přeci jen není týmový sport, na kurtu jsem sama. I tak ale cítím zodpovědnost, že chci udělat bod pro tým. A ověřila jsem si, že jsem s tím v pohodě, nebylo to extra svazující,“ řekla Muchová.