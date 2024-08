Andělské trefy přiblížily mistrovství světa, Češkám patří jediná vstupenka

Korejský tým zdolaly svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové na turnaji i podruhé, v základní skupině vyhrály 76:63. Na finálovém vítězství se podílely shodně 15 body Natálie Stoupalová a Gabriela Andělová, obě proměnily tři tříbodové pokusy.

Nejužitečnější hráčkou turnaje byla vyhlášena pivotka Julia Reisingerová. Do All Star týmu se dostala také rozehrávačka Tereza Vyoralová.

Zatímco v prvním vzájemném zápase české basketbalistky většinu času vedly a dokázaly Korejkám odskočit až na 17 bodů, ve finále musely bojovat o výhru až do konce. Až v pátém utkání na turnaji měly reprezentantky horší střelbu z dálky než soupeř. Korejky daly 11 trojek, český tým osm.

„V prvním utkání trefily Korejky jen tři trojky a věděli jsme, že tady můžou být nebezpečné. Dnes daly trojek jedenáct a víme, jak je náročné vést jen o pár bodů, protože to neznamená nic,“ uvedla trenérka Ptáčková na webu České basketbalové federace.

Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková

I finálový zápas se dlouho vyvíjel pro výběr trenérky Ptáčkové příznivě, v druhé čtvrtině vedl už o devět bodů. Korejky se prosazovaly jen střelami z dálky a z trestných hodů. První dvoubodový koš dala dvě a půl minuty před koncem prvního poločasu Pak Či-so, která byla nakonec s 22 body nejlepší střelkyní zápasu.

Do druhého poločasu korejské hráčky vtrhly s velkou energií a skóre rychle otočily na svou stranu. Třetí čtvrtinu ovládly 25:16 a do závěrečné části šly s náskokem čtyř bodů. Většímu manku zabránily dvě trojky Andělové.

„Výjimečně jsme velmi špatně vstoupili do třetí čtvrtiny a tam jsme jim dali šanci. Zásadní moment bylo časté střídání. I když šla základní sestava dolů, tak Korejky už byly unavené a musím pochválit hráčky z lavičky, že to oživily,“ řekla Ptáčková.

Momenty ze zápasu Česko – Jižní Korea:

Poslední dějství začala trojkou Kateřina Zeithammerová, ale Sin Či-hjon odpověděla stejně. Korejský náskok pak vzrostl na šest bodů, sedmibodová česká šňůra ho však smazala. Přetahovanou o vedení ukončila zhruba tři minuty před koncem trojkou na 62:60 Andělová, která pak proměnila nájezd a Stoupalová dalším tříbodovým košem zvýšila už na 67:60. V koncovce se ještě z nájezdů prosadily dvakrát Eliška Hamzová a jednou Andělová a české basketbalistky mohly slavit postup.

„Přišlo mi, že Korejky si zvykaly na místní prostředí den ode dne víc a byly na tom pořád lépe. Jsem moc pyšná na holky, že jsme ze sebe dostaly poslední síly a ten zápas jsme dokázaly otočit a vyhrát,“ uvedla Stoupalová.

„Bylo na nás vidět, že jsme byly v jednu chvíli hlavami dole. Chodily jsme po hřišti jako bez ducha. Nakonec jsme to zlomily bojovností a tím českým srdcem. Ke konci jsem chvilku nevěřila, jestli to dokážeme ještě zvrátit. Jsem strašně ráda, že jsme měly tak širokou rotaci a každý, kdo přišel, něco na hřiště přinesl. Je to zásluha všech dvanácti hráček,“ dodala.

Kvalifikace mistrovství světa za účasti 24 týmů se uskuteční v březnu 2026. Šampionát pro 16 družstev bude na podzim téhož roku hostit Berlín. Český tým hrál na mistrovství světa naposledy v roce 2014. O čtyři roky dříve na domácí půdě vybojoval stříbrné medaile.

„Setkali jsme se tady se styly, se kterými nemáme možnost se setkávat. Několik let už hrajeme pouze s evropskými týmy. To jsou pro nás obrovské zkušenosti a bonus postupu je velká odměna nejen pro všechny hráčky, ale i pro celý realizační tým,“ uvedla Ptáčková.