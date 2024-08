Basketbalistky přemohly Mexiko. Ve finále předkvalifikace znovu vyzvou Koreu

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové vyhrály na turnaji v Mexiku i čtvrtý zápas. V sobotním utkání se blýskla 20 body Tereza Vyoralová, která proměnila všechny čtyři tříbodové střely. Stejně jako Julie Pospíšilová, která dala 13 bodů.

V přípravě na turnaj minulý týden české basketbalistky porazily Mexiko 57:45, tentokrát je domácí tým dlouho trápil. Po předchozích zápasech v komorní atmosféře si zahrály v solidně zaplněné hale, která hnala Mexičanky. Většinu prvního poločasu domácí hráčky vedly, tři minuty před koncem druhé čtvrtiny činil jejich náskok osm bodů. Po šestibodové sérii Natálie Stoupalové se rozdíl ve skóre do poločasu ztenčil na 35:32.

Tereza Vyoralová rozehrává akci.

„Oproti přípravnému zápasu Mexičanky přidaly herní kvalitu. V prvním poločase jsme se trochu trápily v útoku, ale to hlavní byla naše obrana. Hráčky Mexika nás velmi jednoduše obcházely jedna na jedna,“ řekl trenérka Ptáčková webu České basketbalové federace.

Po přestávce vyrovnala trojkou Pospíšilová. Následně se Mexičanky naposledy dostaly do vedení. Pak se rozjela ke skvělému výkonu Vyoralová, která dala v prvním poločase jen dva body. Po jejích sedmi bodech v řadě vedl český tým 42:37 a v závěru třetí třetiny měl k dobru 16 bodů – nejvyšší náskok v utkání.

„Všichni říkáme ‚Vyo‘, jak je skvělý střelec, protože to o ní víme dlouho. Jenom si musí věřit. Julča Pospíšilová je skvělá střelkyně a že jí to zrovna dnes vyšlo, to týmu strašně moc pomohlo,“ uvedla Ptáčková.

Ve zbytku zápasu si reprezentantky udržovaly většinu času dvouciferný náskok. V závěru 35 sekund před koncem Mexičanky po koši své nejlepší hráčky Gabriely Jaquezové, která dala v zápase 20 bodů, snížily manko na šest bodů. Vyoralová s Gabrielou Andělovou ale z trestných hodů pojistily výhru.

„Naše obrana v úvodu nefungovala. Měly moc jednoduché akce jedna na jedna a my jsme si to špatně půjčovaly v útoku. Hodně jsme to dávaly na pivoty a pro ně bylo docela jednoduché to bránit. Nedostávaly jsme se k naší hře,“ uvedla Vyoralová. „V druhém poločase to bylo úplně jinde, daly jsme hodně košů z protiútoku a pak jsme si pomohly i trojkami. Jsem ráda, že jsem ve druhém poločase přidala ty trojky, protože v prvním jsem se do toho nedostala. Neměla jsem tolik střel. Když to pak začalo padat, tak jsem si řekla, že budu střílet, když to padá,“ řekla rozehrávačka USK Praha.

Pochvalovala si atmosféru. „Pro nás pro všechny je lepší, když je hala celkem plná, než když tam není nikdo. Vyhecovalo nás to,“ uvedla Vyoralová.

Vítěz mexického turnaje si zajistí postup mezi 24 účastníků kvalifikace o světový šampionát, který bude hostit v roce 2026 Berlín. Dvaadvacet týmů se do kvalifikace dostane na základě výsledků na kontinentálních šampionátech v příštím roce, kdy bude Euro spolupořádat Česko v Brně. Na MS za dva roky se představí 16 družstev.