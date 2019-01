Překvapení v Brisbane. Mladá Češka Bouzková zaskočila domácí hvězdu

Brisbane / Praha Karolína Plíšková zahájila novou tenisovou sezonu vydřeným vítězstvím. V Brisbane porazila v 1. kole po obratu Julii Putincevovou z Kazachstánu 4:6, 6:3, 6:4. Její další soupeřkou bude krajanka Marie Bouzková. Dvacetiletá česká tenistka po postupu z kvalifikace zaskočila domácí Samanthou Stosurovou, kterou zdolala 4:6, 6:2 a 6:2.

Bývalé vítězce US Open pokazila jubilejní 1000. zápas dvouhry v kariéře a sama si připsala teprve druhou výhru na okruhu WTA.

Pátá nasazená Plíšková začala v Brisbane stejně jako předloni, kdy rovněž na úvod vyřadila Putincevovou a nakonec turnaj vyhrála. Zatímco tehdy s ní ztratila jen čtyři gamy, tentokrát se na vítězství nad 44. hráčkou světa nadřela.

Vyrovnaný první set prohrála poté, co v jeho závěru dvakrát ztratila podání. Na úvod druhé sady přišla světová osmička o svůj servis po velkém boji potřetí za sebou, ale v šesté hře ztrátu dohnala a při další příležitosti prolomila soupeřce podání znovu. Třetí sadu zahájila Plíšková brejkem, který byl nakonec rozhodující. Putincevovou porazila potřetí za sebou.

"She didn't put a foot wrong in that second and third set."



Youngster Marie Bouzkova bounces back against Australian Sam Stosur, winning 4-6 6-2 6-2 to mark a true start to the 2019 season#BrisbaneTennis pic.twitter.com/46fBqX0Gwy