Fiala otevřel Český dům v Paříži. Věřím alespoň v deset medailí, řekl

Do Paříže přiletěl na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Kromě návštěvy Českého domu se zúčastní i recepce v Elysejském paláci a večerního zahajovacího ceremoniálu na Seině.

Fiala byl jediným z vysoce postavených českých politiků, který do Paříže přiletěl. Prezident Petr Pavel cestu do Francie neplánuje, stejně jako druhý nejvyšší ústavní činitel, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Prezident se na zahájení OH nechystá kvůli plnění jiných pracovních povinností,“ sdělil už dříve pro ČTK mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga.

Předseda vlády od organizátorů dostal jako dárek sadu různých triček nebo elegantní modrý klobouk. To proto, aby i on reprezentoval olympijské barvy Česka.

Ke sportu má odmala blízko. Hrával tenis a na základní škole dokonce zkoušel skateboarding.

„To jsem snad ani nikomu neříkal,“ rozesmál se. „Neoznačil bych to za sportování. Tehdy žádné skateboardy nebyly. S kamarádem jsme na dřevěné prkno našroubovali kolečka z kolečkových bruslí a jezdili jsme takhle po asfaltových silnicích. Klukovská zábava, který vycházela z toho, jak na tom na západě jezdí. A my jsme to chtěli dělat taky.“

O to víc vás teď musí těšit, že jste mohl otevřít Český dům na olympiádě v Paříži. Tedy místo, kde se budou setkávat olympionici s fanoušky.

Mám z toho velkou radost. Budou se tady slavit úspěchy sportovců a já věřím, že jich bude hodně. Zároveň se tady lidé budou seznamovat s českou gastronomií, kulturou, životním stylem. České domy bývají oblíbené, často oceňované, tak věřím, že tomu tak bude i tentokrát.

Líbí se vám i esteticky?

Líbí. Ať už socha Věry Čáslavské nebo kolekce oblečení od Jana Černého, která vyvolává velkou a zaslouženou pozornost.

Věříte, že bude Český dům úspěšný?

Určitě bude. Uvnitř se lidé mohou podívat nejen na fotografie všech sportovců, kteří nás tady reprezentují, ale i na historii. Jsou tam krásné fotky z minulé pařížské olympiády před 100 lety. I náš tehdejší vítěz v disciplíně, která už tu není – šplh na laně. Jsou tam i ukázky našich malých pivovarů a další věci, které návštěvníky zaujmou.

Byl jste se někdy v minulosti na olympijských hrách podívat?

Měl jsem tu možnost zúčastnit se olympijských her v Londýně v pozici ministra školství. Byli jsme velmi úspěšní, stejně jako na minulých hrách v Tokiu. Věřím, že i tady získáme spoustu medailí a pozvedneme značku České republiky.

Premiéra Petru Fialu přivítali v Českém domě moderátoři Emma Smetana a Zdeněk Novotný.

Co jsou podle vás ty správné olympijské myšlenky?

Vyhrávat, prohrávat, hrát podle pravidel. Úspěch nepřijde bez toho, že do své snahy vložíte námahu. Sport vede i k důležitému fyzickému pohybu, což je dnes problém české společnosti. Sportovní úspěchy nás pak naplňují národní hrdostí – viděli jsme to na mistrovství světa v hokeji, viděli jsme to nedávno u Barbory Krejčíkové, když vyhrála Wimbledon a věřím, že to tady několikrát zažijeme i na olympijských hrách.

Zažijí někdy i Češi olympiádu v Praze?

To je věc, která se nedá vystřelit takhle jako nápad. Vyžaduje to obrovské množství příprav, ale také neskutečně rozsáhlou infrastrukturu, kterou teď nemáme. O nápadu se bavme, ale v nejbližší době to reálné není.

Rusové na olympijských hrách v omezeném množství startují. Jak se na to dívá česká vláda – velký partner Ukrajiny?

Od začátku jsem své postoje vyjadřoval jasně – nesouhlasím s účastí ruských ani běloruských sportovců na olympiádě. Ale stejné stanovisko zaujal zcela jednoznačně i Český olympijský výbor nebo Národní sportovní agentura. Výsledek je nakonec docela přijatelný. Nestartuje velká skupina ruských sportovců. Jsou to spíše ti, kteří až tak nejsou reprezentanty putinovského režimu. Nemohou vystupovat pod ruskou vlajkou a to je správné. Ještě jednou větou bych vysvětlil, proč nejsem pro účast ruských sportovců.

Povídejte.

Představme si olympijskou myšlenku – o míru, soupeření podle pravidel. Rusko žádná pravidla nerespektuje. Agresivně útočí na Ukrajinu, na civilní obyvatelstvo. To je něco, co nelze tolerovat. Pak si představte, že tu budou ukrajinští sportovci, kteří se nemohli připravovat, jejich sportovní zařízení jsou rozstřílená. Místo tréninku bojují za svou zemi na frontě a budou soupeřit s ruskými agresory. To je nepřijatelné. Jsem rád, že to dopadlo tak, že se rozhodnutí dá do jisté míry akceptovat, ale já jsem pro, aby tu ruští sportovci nebyli.

A Izraelci? Někteří francouzští politici z krajní levice se postavili proti jejich účasti. Francouzská vláda to odmítla, stejně tak ministři.

Tuhle debatu považuju naopak za absurdní. Všem, kteří takto uvažují, bych položili otázku – kdo byl napaden? Kdo byl nejprve napaden neskutečně brutálním způsobem hnutím Hamás? Byl to Izrael. Kdo byl napaden dronovým raketovým útokem z Íránu? Izrael. Země, která se brání. Je to demokratická země, sportovci mají plné právo se olympiády účastnit.

Zpátky k Čechům. Tipnete si, kolik medailí sportovci v Paříži získají?

Netipnu si, přál bych si, abychom zopakovali úspěchy olympiád z posledních desetiletí – tedy abychom získali přes deset medailí. Obhajují tu všichni olympijští vítězové z Tokia – Krpálek, Lipták, Prskavec, Krejčíková, Siniaková. To už samo o sobě ukazuje, že bychom měli mít šanci uspět. Máme i další naděje – ve vodních sportech, kajakáři, kanoisté, ve sportovní střelbě, v atletice Jakub Vadlejch. Těch jmen, která mohou uspět, je opravdu hodně.

A která disciplína vás osobně baví nejvíc?

Rád se podívám na tenis, kterému jsem se aktivně řadu let věnoval a kde máme taky obrovskou šanci uspět. A samozřejmě se rád podívám na atletiku, která mě baví. Ale s potěšením budu sledovat jakýkoliv jiný sport, kde získáme medaili.