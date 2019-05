Přestaňte mi posílat hanbaté fotky a videa, žádá hvězda UFC své mužské fanoušky

PRAHA Velká hvězda ženské muší váhy v UFC Katlyn Chookagianová se díky jedenácti vítězstvím na profesionální scéně smíšených bojových umění dostala do hledáčku televizních kamer i řady fandů. Bohužel někdy je přílišná pozornost na škodu.

Chookagianová, které se přezdívá „blonďatá bojovnice“, je nyní v muší váze UFC ohodnocena jako čtvrtá nejvyšší, bude na počátku června soupeřit se světovou devítkou Joannou Calderwoodovou.

Její příprava na tento důležitý duel je však neustále narušována nežádoucími zprávami a fotografiemi, které jí někteří její příznivci posílají na sociálních sítích. „Pokud by mi náhodní ‚frajeři‘ mohli přestat posílat snímky jejich penisů, případně dokonce videa, jak sledují filmy pro dospělé, bylo by to skvělé,“ posteskla si na twitteru Chookagianová.



Rodačka z Long Islandu je na sociálních sítích opravdu aktivní, nicméně nevystavuje na nich své modelkovské fotografie, spíše se jedná o momentky z tréninku.



Navíc Američanka není první bojovnicí, která je cílem nevyžádaných snímků na sociálních sítích. Stejně se vedlo například Brazilce Claudii Gadelhové nebo ruské zápasnici Anastazii Yankovové.