Překvapení pro Čechy na Dakaru. Před startem je navštívil prezident Pavel

Pavel také podepsal helmu motocyklového jezdce Jana Brabce a zvěčnit se nechal i s řadou dalších závodníků. Prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga pro ČTK sdělil, že se jedná o Pavlovu soukromou aktivitu.

Prezident v dějišti legendární soutěže zůstane i několik dalších dnů a bude jezdit po trati ve voze s fotografem Petrem Luskem. „Podařila se nám nevídaná věc. Pozval jsem našeho největšího motoristického fandu, jestli by nebyl tak hodný a nepřijel se podívat na Dakar. On se podíval do kalendáře a řekl, že pojede, což je skvělé. Nemá to chybu,“ řekl Lusk na facebookovém profilu Dakar mobilem.

Pavel podle jeho vyjádření bude spát ve stanu jako řada dalších účastníků rallye. „Nabízeli jsme mu vše možné a nemožné, ale on řekl, že chce stan. Stejný, jako máme my,“ doplnil Lusk.

„Prezident je soukromě v zahraničí mimo Evropu. Kancelář prezidenta republiky je s ním v kontaktu, ale jedná se o soukromou aktivitu prezidenta. Na místě je s ním pouze ochranka,“ doplnil Šeliga.

Rallye Dakar se pojede v Saúdské Arábii od 3. do 17. ledna.