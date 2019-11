Přirovnávání k Neumannové je příjemné. Nevím, co by se muselo stát, aby se jí někdo vyrovnal, říká Havlíčková

Praha V devatenácti je Barbora Havlíčková při chudém období aktuálně největší nadějí českého běžeckého lyžování. Loni jako sedmnáctiletá okusila olympijskou atmosféru, když v Pchjongčchangu dojela ve skiatlonu na 43. místě. V nadcházející sezoně ji čeká vstup do Světového poháru. „Chci vidět alespoň malé zlepšení oproti loňsku,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz drobná usměvavá blondýnka.

Lidovky.cz: V minulé sezoně jste vyhrála juniorský Evropský pohár, jaké máte cíle do nadcházejícího ročníku?

Příprava na tuto sezonu nebyla úplně ideální, měla jsem spoustu zdravotních problémů. Bude teď důležité se dostat před začátkem nového ročníku do přijatelné formy.

Lidovky.cz: Jaké zdravotní potíže vás konkrétně postihly?

Měla jsem rozsáhlé problémy se zády, které mě na delší dobu vyřadily z tréninku, všechno se mi tam nasčítalo, bylo to opravdu nepříjemné období. Do toho ještě taková klasika v podobě různých nachlazení.

Lidovky.cz: Nyní už máte prostor plně trénovat?

Ještě tam jsou nějaké dozvuky zranění, už mám ale o dost víc času k tréninku a regeneraci. Všechno je na dobré cestě.

Lidovky.cz: Jak probíhá váš běžný tréninkový týden?

Snažíme se s tátou, který je zároveň mým trenérem, dělat tréninky pestřejší, takže to mám často obměněné. Trénuji dvoufázově od jedné hodiny do čtyř, záleží na mém programu. Jestli například nečekám na nějaké závody. Během toho týdne mám většinou jeden až dva dny volna, bez něj by to nešlo. S tátou ale program ladíme podle aktuálních pocitů, takže to není nic předem daného.

Barbora Havlíčková.

Lidovky.cz: Odmalička jste mělo jasno, že chcete být profi lyžařkou? Od začátků jsem byla vedena rodinou k tomuto sportu. Sama jsem toužila co nejvíce sportovat a chci moc poděkovat své rodině, že mě v tom neustále podporuje.



Lidovky.cz: V 17 letech jste startovala na olympiádě v Pchjongčchangu, co vám tato událost nejvíce dala?

Byla to pro mě obrovská zkušenost a zážitek. Přála bych to každému vidět naživo, je to splněný sen každého sportovce. Viděla jsem zákulisí a detaily, které mohou rozhodovat o celkovém úspěchu. Získala jsem tam spoustu nových přátel, takže mi to otevřelo dveře posouvat se dále.

Lidovky.cz: Potkala jste se s nějakým velkým sportovním jménem? Pro mě nejmilejší bylo chodit do českého domu a potkat hokejisty, kterým jsem pak fandila na stadionu. Hokej máme zakořeněný v rodině, takže k němu mám hodně blízko. Můj nejoblíbenější relax je chodit se dívat na bráchův hokej. Velkým zážitkem pro mě bylo setkání s Michalem Vondrkou, je hrozně milý a přátelský. Moc dobře ví, co chce, a vždycky si za tím šel, to bylo pro mě hodně inspirativní. Ze zahraničních sportovců na mě udělalo obrovský dojem, že jsem mohla potkat naživo například Martina Fourcada a Aksela Lunda Svindala, ale i spoustu dalších.

Lidovky.cz: Po olympiádě začaly vaše potíže s váhou, mluvilo se o poruše příjmu potravy. Co se stalo, že jste tak zhubla?

V dnešní době je to problém, který se nejenom ve sportu vyskytuje velmi často. Bohužel postihl i mě. Sport byl ale něco, co mě pořád motivovalo. Rozhodně to nebylo tak, že bych přemýšlela o konci kariéry, naopak. V tuto chvíli mi nejvíce pomohla rodina a okruh nejbližších. Ve chvíli, kdy se člověku nedaří, teprve poznáte skutečné přátele.

Lidovky.cz: Fanoušci vás srovnávají s olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannovou. Jaké pocity to ve vás vzbuzuje?

Určitě se to moc příjemně poslouchá, když vás někdo přirovnává k takovémuto pojmu světového lyžování. Nevím, co by se muselo stát, aby někdo v Česku dosáhl takových úspěchů jako Katka. Je pro mě motivací se jí aspoň částečně přiblížit a navázat na výborné časy českého lyžování.

Lidovky.cz: Jste spolu v kontaktu?

S Katkou v kontaktu jsem, ale ne už tolik jako dříve. Během sezony je už méně času, takže náš kontakt není už tak častý. Ale vždycky, když potřebuji, je mi schopna dobře poradit.

Lidovky.cz: Soustřeďujete se čistě na lyžování, nebo máte také nějaké oblíbené doplňkové sporty, kterým se věnujete?

Lyžařská sezona je relativně krátká, trvá od prosince do března, takže tam pak vzniká dlouhá mezera. Ráda to proložím nějakým dalším sportem. Už odmalička jsem ráda volila atletiku a závody v běhu do vrchu. V atletice jsem se letos zúčastnila atletického mistrovství České republiky v běhu na 1500 a 3000 metrů, kde jsem si vylepšila osobní rekordy a na třech kilometrech získala titul mistryně republiky.

Tím jsem se také zároveň skvěle připravila na mistrovství Evropy v běhu do vrchu ve Švýcarsku, které bylo opravdu velmi náročné a pro mě bylo překvapením, že jsem ho vyhrála. Slyšet pak na stupních vítězů českou hymnu a vidět, jak to můžu sdílet se svým tátou, bylo něco neuvěřitelně krásného. Díky vítězství jsem si také zajistila účast na mistrovství světa nahoru dolů, takže chvíli před finální přípravou a začátkem sezony strávím týden v Argentině.

Lidovky.cz: Je vám teprve devatenáct, předpokládám tedy, že ještě studujete...

I na základě zdravotních problémů jsem rozložila víceleté studium ve Vimperku, aktuálně jsem ve druhém pololetí čtvrtého ročníku a na jaře plánuju maturovat.

Lidovky.cz: Plánujete pokračovat na vysokou školu?

Určitě bych chtěla pokračovat. Je ale těžké skloubit dohromady vrcholové lyžování se studiem. Budu muset zvolit školu, která nebude na úkor sportu, nemůžu si samozřejmě ale úplně vybírat.

Barbora Havlíčková během závodu SP v Česku.

Lidovky.cz: Vaše tělo zdobí řada tetování. Jaký pro vás mají význam?

Dohromady jich mám sedm, i když nejsou na první pohled viditelná. Všechna tetování pro mě mají určitý význam, zkrášlující efekt je až sekundární. Mám třeba vytetované olympijské kruhy. Už jako malá jsem říkala, že jestli se tam někdy podívám, musím si to nechat vytetovat. Pak mám také tetování, která jsou spojena s rodinou.

Lidovky.cz: Jste ambasadorkou lifestylového projektu Aktivně a zdravě. Jak moc se mu věnujete?

Ten projekt má dvě řady, teď je určitá pauza. Ráda se mu ale věnuji a pro mě samotnou je hodně přínosný. Ukázat lidem, jak se kvalitně stravovat a hýbat, je vždycky jenom pozitivní, hlavně v tuzemských podmínkách. Probíhají tam různé výzvy, které lidi podle mě hodně motivují. Není to ale jenom o tvrdé dřině. Dbá se tam taky hodně na odpočinek a vlastní rozvoj – jak fyzický, tak psychický.

Lidovky.cz: Z čeho se skládá váš jídelníček?

Já nedělím jídlo na zdravé a nezdravé. Samozřejmě ale není dobré sníst pytel čokolády stejně jako dvě kila bramborového salátu. Snažím se hlavně poslouchat své tělo a kvalitně ho vyživovat. Myslím, že dát si něco dobrého a sladkého by si měl dovolit každý. Já třeba miluji čokoládu a moje nejoblíbenější kuchyně je asi italská.

Lidovky.cz: Co byste vzkázala začínajícím sportovcům?

Nejdůležitější je dělat sport pro radost a nezabývat se názory lidí, kteří nám nejsou blízcí. Je třeba se také obklopit nejbližšími přáteli. Vždycky jsem říkala, že je lepší mít pět dobrých než 200 okrajových.