Přišel jsem o šanci vyhrát Tour a je to vaše chyba. Odškodněte mě, vzkazuje Nibali pořadatelům

PRAHA Toužil po dalším žlutém trikotu, patřil mezi favority Tour de France. Byl průběžně čtvrtý. Jenže slavný červencový závod skončil pro Vincenza Nibaliho už po dvanácté etapě. Italský cyklista odstoupil kvůli zlomenině obratle. Doteď cítí křivdu, za svůj pád nemohl. A nehodlá to nechat jen tak vyšumět, viní pořadatele Tour.

Jak Nibali strávil druhé listopadové sobotní ráno?



Tři hodiny seděl na policejní stanici ve francouzském Modane a líčil četníkům, co se onoho osudného dne na Tour de France přihodilo.

19. července šlapal Nibali ve skupině s Chrisem Froomem či Geraintem Thomasem (oba Sky) a serpentinu po serpentině zdolával ikonické a nesmírné náročné stoupání na Alpe d’Huez.

Kolem trati postávaly na celém kopci statisíce fanoušků. Mnozí se dostávali přes zábrany, ti bezohlední se cpali jezdcům do cesty. A právě kvůli jednomu takovému se ocitl Nibali na zemi.



Vincenzo Nibali na Tour de France 2018.

Dosud neznámý divák se naklonil a „Žralok z Messiny“ zachytil řídítky o popruh jeho fotoaparátu. Následoval neodvratný pád. Nibali si při něm zlomil desátý obratel, přesto vstal a dokončil úmorný výšlap do cíle.

Italský list Gazzetta dello Sport k Nibaliho výpovědi podotkl, že proběhla před třemi policisty. za přítomnosti překladatele a také závodníkova právníka Fausta Malucchiho.

Ten přiznal, že ho poněkud zaskočila úroveň dosavadní práce vyšetřovatelů. Ti se snaží dopídit toho, kdo a jakou měrou za nehodu může.

„Byli jsme ohromeni, jak precizně a do detailů celé vyšetřování probíhá,“ řekl Malucchi pro zmíněný deník.

Přišel jsem o šanci vyhrát

Ač je nepochybné, že vinu na Nibaliho pádu ponejvíce nese neukázněný divák, třiatřicetiletý Ital a také jeho stáj Bahrain-Merida přičítají díl viny rovněž organizátorovi, tedy ASO.

Nibali si myslí, že ho o možnost bojovat o druhý žlutý trikot z francouzské Grand Tour připravilo i nedostatečné zajištění bezpečnosti závodníků, a tak žádá po ASO odškodné.

Právník Malucchi se tuto argumentaci snaží podpořit srovnáním bezpečnostních opatření při dvanácté etapě do Alpe d’Huez a těch při stoupání na Monte Zoncolan z letošního Gira.

Zatímco v Itálii vytvořili dobrovolníci živý řetěz a zamezili kontaktu mezi cyklistiky a fanoušky, Tour de France dopustila to, že diváci byli v bezprostřední blízkosti Frooma, Thomase a dalších.

„Na místě, kde spadl Vincenzo, byly bariéry, jenže lidé se přes ně dostali. Četníci jednoduše neudělali svou práci,“ rozčiloval se už dříve Brent Copeland, sportovní ředitel Bahrain-Meridy.



Celý tým stejně jako Nibali usiluje o odškodnění, kvůli odstoupení zraněného lídra nemohl ideálně využít svůj marketingový potenciál.

„Policisté také neudělali nic proti světlicím. Chápu, že není jednoduché kontrolovat šest set tisíc lidí na jednom kopci, ale tohle by se stávat nemělo. ASO je proti těmto případům pojištěné, jenže jsme to my, kdo utrpěl velkou ztrátu,“ přemítal Copeland.

Zda tento názor sdílí i francouzské státní orgány, se má rozhodnout v dohledné době. Gazzetta dello Sport předjímá, že díky velkému počtu důkazního materiálu bude znám závěr vyšetřování už brzy.