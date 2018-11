Přítelkyně mi řekla, že jsem bůh. Tak aspoň že pro někoho, vtipkoval mistr světa Šonka

FORT WORTH/praha Česko už se probouzelo do nového dne, v Dallasu však bylo ještě před půlnocí a nějakých sedm hodin poté, co se zde Martin Šonka stal mistrem světa v letecké sérii Air Race. Do telefonu ale stále mluvil střízlivým hlasem, ani se z pozadí neozýval žádný hluk z oslav.

„Teprve jsme přijeli z letiště, ale za chvíli to půjdeme napravit, protože týmu dlužím hodně. Zvu je na pořádnou oslavu,“ řekl Šonka.



Martin Šonka, mistr světa. Jak to zní?

Dobře, ne? Zvlášť když to stejně jako loni byl boj až do posledního letu.

Loni jste ale o triumf tím posledním letem přišel. Vybavil se vám ten moment?

Ten se mi vybavuje furt, ale zase to pro mě byla nějaká zkušenost. A díky té zkušenosti jsem teď věděl, že se může stát cokoliv. Pomohlo mi to a uchránilo od toho, abych byl nervózní. Udržel jsem si čistou hlavu a myslel jen na létání. A i když jsem před finálovým letem slyšel Mattův (Hallův) čas, jen jsem si řekl: Jo, zaletěl super, tak ho pojď překonat. Vůbec mě to nerozhodilo a z toho jsem měl velkou radost.

VIDEO: Pilot Šonka je mistrem světa letecké série Red Bull Air Race Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tři kola, třikrát nejrychlejší. V přímém souboji jste vyřadil z boje o titul i hlavního soka. Dokonalý scénář, ne?

Tak snažil jsem se, aby nikdo nepochyboval o tom, kdo má být mistrem světa. Chtěl jsem, aby to všem bylo jasné (úsměv). Vše začalo povedenou kvalifikací, díky které jsem v prvním kole dostal Nicolase (Ivanoffa). To byl papírově přijatelný soupeř, ale říkal jsem, že ho nepodceňuji, protože má zkušenosti a umí překvapit. A také že ano. Zaletěl výborný čas, avšak dostal vteřinu penalizaci za rychlý nálet. Ale vůbec mě nezaskočil, protože udělal přesně to, co jsem čekal.

Pak přišlo druhé kolo a proti vám Michael Goulian, lídr šampionátu.

Modlil jsem se, abych proti němu letěl. Měl pět bodů náskok a jediná šance, jak to smazat, bylo vyřadit ho v osmičce. Šel jsem do toho s tím, že buď ho porazím a jeden soupeř o titul je vyřízený, anebo ne a pak si nezasloužím být mistrem světa. Podařilo se. Do finále se pak probojoval i Matt Hall a díky němu to bylo zajímavé až do konce.

Jak jste finále prožíval?

Říkal jsem si, jestli mi to Matt neulehčí a nehodí tam nějakou chybu. Jak už to ale bývá, zaletěl výborně. Ale dobře to dopadlo.

Jste mistrem světa, takže ta pětistovka, co jste si jako kluk nastřádal, abyste si v patnácti mohl udělat pilotní zkoušky, byla dobrá investice, že?

Nepochybně. Člověk dělá v životě spoustu blbých rozhodnutí, ale někdy se podaří i dobré. Ten začátek cesty se vyplatil.

V Americe je s vámi partnerka Olga. Co vám po triumfu řekla?

Že jsem bůh! Tak aspoň že pro někoho.

Zaráží mě ale ten váš střízlivý hlas a ticho.

Oslavy ještě nebyly. Teď jsme teprve přijeli z letiště, protože jsme rozebírali letadlo. Posílá se rovnou do Abú Zabí, na začátek nové sezony. Už ale v hangáru stojí jen holý trup, takže většinu práce máme udělanou. I proto za chvíli může vypuknout pořádná oslava.