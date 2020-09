Proběhněte se a pomozte autistickým dětem. Druhý ročník akce modelky Kateřiny Sokolové se blíží

PRAHA Po úspěšném startu v roce 2019 proběhne tento čtvrtek už druhý ročník největšího běžeckého závodu na podporu rodin pečujících o autistické děti – charitativního běhu RunAut. Výtěžek závodu bude stejně jako loni věnován na podporu Nadačního fondu AutTalk Miss ČR 2007 a modelky Kateřiny Sokolové.

„Minulého ročníku běhu RunAut se zúčastnilo přes 300 běžců a doufáme, že budeme mít opět úspěch a že vyjde počasí. Dospělí budou mít na výběr ze dvou tras 4 km a 8 km. Na vítěze čekají hodnotné ceny a součástí běhu je i dětský nesoutěžní běh. Velké díky všem, kteří nás přijdou podpořit a také našim partnerům, bez kterých bychom závod nemohli uskutečnit.“ říká spoluzakladatelka NF AutTalk Kateřina Sokolová k závodu, který startuje ve čtvrtek 18 hodin v pražské Oboře Hvězda (start u brány z Libocké ulice), registrace na místě probíhají od 16:30.



Sokolová založila před pěti lety nadační fond AutTalk společně se svým otcem na základě jejich vlastní rodinné zkušenosti, protože její bratr je autista. Fond se zaměřuje na podporu rodin pečujících o autisty, na podporu organizací působících v oblasti autismu a na osvětu tématu autismu. Akci se rozhodla mimo jiné podpořit i největší sportovní autorita v ČR, Národní sportovní agentura v čele s předsedou Milanem Hniličkou.

„Jsme rádi, že jsme se mohli stát institucionálním partnerem charitativního běhu RunAut. Naším hlavním úkolem je podpora sportu v České republice a pokud můžeme pomoci rodinám s autistickými dětmi tím, že budeme veřejnost motivovat ke sportování, tak naplňujeme naše poslání. Rád bych vyzval všechny nadšence do sportu, aby se registrovali na čtvrteční závod RunAut. Ať běháte pravidelně, anebo vůbec, na to se ve čtvrtek nehledí. Důležité je udělat něco pro své tělo a zároveň pomoci rodinám, které to potřebují,“ uvedl místopředseda Národní sportovní agentury Michal Janeba.

Do běhu se stále ještě můžete přihlásit, registrace běží na webu www.auttalk.cz, přihlásit se je možné i v den závodu přímo na místě.