Rozhořčení i zmatek. Procházka v NY prohrál, ale správně? Pastrňák: To byl vtip

O tom momentu se bude spekulovat.

Sám moderátor Joe Rogan položil Procházkovi v kleci otázku: „I my komentátoři jsme si říkali, že to možná rozhodčí zastavil brzo. Co myslíš?“

Také hokejista David Pastrňák rozhořčeně napsal: „To byl vtip. Ukončil to příliš brzo.“

Nejvlivnější novinář s miliony sledujícími Ariel Helwani souhlasil: „Na první pohled příliš brzo zastavené. Z opakovačky? Taky příliš brzo zastavené. Procházka byl rozhodně nalomený, jen mám pocit, že to mohlo ještě chvíli pokračovat.“

Šéf českých rozhodčích Pavel Touš to nazval nejhorším ukončením v historii.

Podívejte se na ukončení Procházky v titulovém zápase:

Spinnin Backfist @SpinninBackfist ALEX PEREIRA KNOCKS OUT JIRI & AVENGES GLOVER



TWO TIME CHAMP ALEX PEREIRA #UFC295 https://t.co/LVlm8iA7RF oblíbit odpovědět

Duel o titul polotěžké váhy UFC do 93 kilogramů přitom „pískal“ Marc Goddard, nejkvalitnější a nejuznávanější sudí na světě.

O to větší šok to v hale způsobilo.

Procházka vs. Pereira podrobná reportáž ze zápasu

Procházka s respektem k soupeři zachoval tvář: „Víte co? Ve výsledku asi správné rozhodnutí, byl jsem mimo. Ale nikdy bych nepřestal bojovat, moje tělo stále pracovalo. Neštěstí se dějou, na tom nezáleží. Pojďme na tom pracovat a vraťme se silnější než kdy dřív. Alexi, díky za ten zápas.“

Úplně klidně mohl vzít mikrofon do ruky a začít vykřikovat, že to Goddard pokazil, že stále bojoval a že by to ještě otočil a vyhrál, že porážku v žádném neuznává a chce okamžitě odvetu.

Nepotopil sudího, soupeři poděkoval a zachoval si tvář. Všechny ty emoce ještě přijdou, ale v soukromí. Veřejně by si jimi akorát ublížil.

Šéf UFC Dana White chvíli poté na tiskové konferenci prohlásil: „Rozhodně to rozhodčí neukončil brzo. Navíc když to říká sám Jiří...“

A faktem je, že Procházka se ocitl v otřesné situaci.

Od Pereiry ve druhém kole schytal tvrdou ránu do hlavy a zřítil se bezvládně k zemi. Jako už tolikrát v minulosti Procházkovo vědomí okamžitě naskočilo zpět, takže se vrhl po soupeřových nohách ve snaze přenést zápas na zem, kde neschytá další tvrdé rány.

Jenže než zvládl Pereiru natlačit k pletivu, schytal velké množství úderů loktem i pěstí do hlavy. Nedokázal ji skrýt, neměl kde.

A když se český reprezentant pokusil Brazilce dostat na zem, využil Pereira své pozice a Procházku naopak položil na záda a dostal sám sebe do takzvaného „mountu“, dominantní pozice. Přezdívá se jí vítězná.

To už mezi oba skočil sudí a duel ve druhém kole ukončil.

Nakonec zaúřadoval pravý hák. Paradoxně? Vždyť Pereira je slavný pro svůj levý hák!

Připravujeme podrobnosti...