Procházka zná soupeře pro premiéru v UFC, s nebezpečným Švýcarem se chce utkat na soukromém ostrově

Praha Přál si ostrý start, co možná největší jméno pro debut v UFC. Jiřímu Procházkovi proto nejprestižnější organizace bojových sportů domluvila elitního Švýcara, sedmého nejlepšího MMA zápasníka polotěžké váhy. S Volkanem Oezdemirem by se český reprezentant rád utkal na „bojovém ostrově“ v mezinárodních vodách.

Zázemí na zatím tajném soukromém ostrově buduje UFC kvůli koronavirové krizi a zákazu pořádat sportovní akce na území Spojených států. „Strašně by mě to lákalo. Co víc si můžu přát? Zápasníci by se sjeli kvůli boji na jedno místo. Věřím, že to může dopadnout,“ říká 27letý Procházka.

Dosud platí nejistá dohoda o Dublinu v polovině srpna, jenže Irsko právě zakázalo sportovní akce až do září, tudíž se dá očekávat, že se zápas přesune na jiné místo.

Soupeř se ale nezmění. 30letý Volkan Oezdemir zápasí v UFC od roku 2017, pětkrát vyhrál, třikrát padl - včetně titulové výzvy s Danielem Cormierem.

Procházka tak dostane, co chtěl. Špičku divize do 93 kilogramů, zkušeného borce. Zvolil opačnou strategii oproti Davidu Dvořákovi a Machmudu Muradovovi, kteří se v prvních zápasech rozkoukávali s méně nebezpečnými protivníky a zatím vše zvládli.



„A to nám UFC nabízelo Thiaga Santose, ale řekli jsme si, že by to v premiéře bylo příliš velké sousto. Třeba se k němu dopracujeme,“ popisuje Procházkův trenér Martin Karaivanov. Santos se představil i loni v Praze, naposledy v létě svedl parádní bitvu s legendárním Jonem Jonesem o titul, byť neuspěl.



Oezdemir, Santos... Nabídky jmen lze vykládat dvěma způsoby. Buď si UFC nesmírně cení toho, že Procházka přichází jako šampion z Japonska a nabízí mu adekvátní soupeře, nebo - a to je cyničtější a reálnější varianta - chce Procházkovi hned na začátku srazit hřebínek.

Ukázat mu, že nějaké Japonsko pro UFC nic neznamená.

Zvykej si, panáčku!

„Vůbec mi to nevadí, naopak bych se tomu nedivil. Pořád říkám, že chci být mezi nejlepšími, tak mi dávají možnost, ať se předvedu. A já prostě půjdu a ukážu jim,“ nedělá si Procházka těžkou hlavu.



Předpokládá, že si s Oezdemirem hravě poradí, stylově si sedí, vlastně si nejsou nepodobní: „Zápasí v postoji, je pohyblivej, vydrží dost úderů na hlavu. Mohl bych mít mnohem ostřílenějšího soupeře, Volkan je správná volba.“



„Mně se ten zápas taky líbí. Vyhovuje mi. Nevím, co Jirkovi, je nováček, sice šampion v Japonsku, ale...“ oponuje Oezdemir, který právě v úterý pro server MMA Junkie dohodu o zápase prozradil.

Podle Oezdemira i trenéra Karaivanova je zápas dohodnutý slovně, ještě by obě strany měly podepsat formální smlouvu o samotném zápase. Situaci může zkomplikovat fakt, že Oezdemir má dlouhodobě problém s vízy do Spojených států, bojuje proto většinou na takových místech jako Uruguay nebo Jižní Korea.

Spasí je zázračný bojový ostrov v mezinárodních vodách, kde prý UFC buduje hotely, tréninkové prostory i místo pro zápasení?