Profiboxeři se poprvé v historii utkají na MČR s amatéry. My si pro tu olympiádu dojdeme, hecují své rivaly

Praha S úsměvem si zapózovali vedle sebe. Rudolf Kraj, stříbrný olympionik ze Sydney 2000, poté snímek s profesionálním mistrem světa WBO Lukášem Konečným umístil na svůj Instagram. „Jedna fotečka s Lukášem Konečným 19 let po olympiádě před mistrovstvím ČR v boxu, kde budou startovat letos poprvé amatéři i profesionálové,“ připsala dnes již jednačtyřicetiletá mělnická „mlátička“.

Jen těžko byste hledali větší symboliku toho, co na fanoušky rohovnického sportu čeká od 31. října do 3. listopadu nejprve v obchodním centru Arkády Pankrác, poslední den pak v Lucerně. Ano, tam, kde boxovaly české a československé legendy v čele s Vildou Jakšem, Juliem Tormou či Jánem Zacharou.

A tam, kde se finále domácího šampionátu uskutečnilo přesně před 40 lety. „Bude to unikátní akce. Poprvé v historii si to spolu rozdají o domácí titul amatéři a profesionálové. A vše pak završí finálový galavečer v Lucerně,“ usmíval se na tiskovce Pavel Hynek.

Hlavní pořadatel a také rozhodčí, který má s prolínáním boxerského světa velké zkušenosti. Je totiž mezinárodním arbitrem v amatérském ringu, ale také má profesionální licenci prestižní federace WBC. Jaký to paradox, že právě tato federace bojuje proti účasti profesionálních boxerů v amatérském ringu různými zákazy a výhrůžkami, že její šampioni v případě startu mezi amatéry a příští rok na olympijských hrách v Tokiu přijdou o pásy, případně o možnost o ně dále boxovat. To je i jeden z důvodů, proč na šampionátu nebude startovat Fabiana Bytyqi, úřadující mistryně světa v atomweight.

„Její prioritou je světový titul, je to pochopitelné. Každopádně ale my nemáme důvod někomu něco zakazovat,“ okomentoval tuto situaci Konečný, generální sekretář České unie boxerů profesionálů. „Je to nesmysl. Každý by měl mít možnost volby,“ přidal se Kraj, který zůstal na druhé straně barikády – je aktuálně viceprezidentem České boxerské asociace (ČBA, amatérský svaz).

Tisková konfrence k letošnímu mistrovství České republiky. Zleva Lukáš Konečný, Pavel Hynek, Svatopluk Žáček, Rudolf Kraj a Jiří Havel.

„Jestli bych startoval, kdybych byl mladší? To už ne,“ rozesmál se poté. „Já bych do toho i šel, ale musel bych hodně zhubnout, tak dvanáct třináct kilo,“ doplnil jej Konečný. Pro oba je ale účast už nereálná, překročili totiž povolenou věkovou hranici 40 let. Fanoušci smutnit ale nemusí. Lucernu hodlá dobýt Ondřej Pála, do roku 2014 česká profesionální jednička těžké váhy. Chybět mezi zatím čtrnáctkou přihlášených profíků nebude například také Vladimír Řezníček, který má z amatérského ringu osm domácích titulů.

Šampionát bude zároveň důležitý i pro reprezentaci směrem k blížícím se dvěma olympijským kvalifikacím, které se uskuteční v první polovině příštího roku. „Plány by nám jejich triumfy nezkřížily. Pokud ukážou, že na to mají, a potvrdí výkonnost i na mezinárodní scéně, klidně mohou startovat v kvalifikaci i profíci,“ má jasno předseda ČBA Svatopluk Žáček. „Neplánuji. Co by, kdyby neexistuje,“ vyhnul se nejprve tomuto tématu Pála. „My si pro tu olympiádu ale dojdeme,“ rozesmál se poté spolu s vedle něj sedícím Řezníčkem.

Za 30 dní jejich mise začne...