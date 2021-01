Prokop se posunul na Dakaru na 9. místo průběžného pořadí, Brabec dojel jedenáctý

Rijád Automobilový jezdec Martin Prokop zajel dvanáctý čas ve 4. etapě Rallye Dakar a v průběžném pořadí se posunul na 9. místo. Mezi motocyklisty byl nejlepším Čechem jedenáctý Jan Brabec. Lídrem kategorie automobilů je i nadále Francouz Stéphane Peterhansel, mezi motocyklisty se do čela nově dostal jeho krajan Xavier de Soultrait.

Organizátoři dnes pro dakarské závodníky připravili nejdelší etapu z celého ročníku. Při přesunu do Rijádu museli absolvovat 813 km, rychlostní zkouška je však dlouhá 337 km.



„Byla to takzvaná přejezdová erzeta a jelo se opravdu rychle, prakticky pořád jen na šestku a jen jsme měnili kurzy. Bylo to hodně svižné, ale před cílem si organizátor neodpustil navigační komplikace. Dvakrát jsme hledali správnou cestu, malinko jsme se tam točili, ale bylo to v pohodě. Žádná velká ztráta,“ řekl Prokop. Miroslav Zapletal byl dnes dvacátý.

VIDEO: 3. etapa Dakaru, Macík málem rozdrtil čtyřkolku

Brabec startuje na svém čtvrtém Dakaru a zatím má nakročeno k nejlepšímu výsledku. Dnes zaostal za nejrychlejším Joanem Barredou ze Španělska o 10:25 minuty a po dílčím maximu se posunul na průběžné 23. místo.

Nejlepším Čechem v celkovém hodnocení je i nadále Martin Michek, který zajel stejně jako v úterý devatenáctý čas a i nadále mu patří 17. místo. Milan Engel byl dnes osmadvacátý a průběžně je třicátý, Roman Krejčí dojel na 35. pozici a nově se dostal do čela kategorie Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence. Hned za Krejčím dnes dojel Libor Podmol a připsal si nejlepší výsledek při svém premiérovém dakarském startu.

Mezi čtyřkolkami byl desátý Tomáš Kubiena, který je i nadále průběžně sedmý.

Rallye Dakar - 4. etapa (Vadí ad-Davásir - Rijád, 813 km celkově/337 km rychlostní zkouška).

Automobily: 1. Al-Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 2:35:59, 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./Mini) -11, 3. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -1:30, ...11. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -12:32, 21. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -21:48, 57. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -2:44:21.

Průběžné pořadí: 1. Peterhansel, Boulanger 13:15:12, 2. Al-Attíja, Baumel -4:58, 3. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -36:19, ...9. Prokop, Chytka -1:08:51, 17. Zapletal, Sýkora -1:50:44, 51. Ouředníček, Křípal -8:37:48.

SSV: 1. Domzala, Marton (Pol./Can-Am) 3:16:57.

Průběžné pořadí: 1. Lopéz, Latrach (Chile/Can-Am) 16:38:57.

Prototypy: 1. Domzala, Marton (Pol./Can-Am) 3:16:57, ...15. Enge, Tošenovský -12:18, 42. Macháček, Vyoral (všichni ČR/Can-Am) -41:39.

Průběžné pořadí: 1. Lopéz, Latrach (Chile/Can-Am) 16:38:57, ...22. Macháček, Vyoral -2:15:47, 50. Enge, Tošenovský -11:11:24.

Motocykly: 1. Barreda (Šp./Honda) 2:46:50, 2. Sanders (Austr./KTM) -6:09, 3. Benavides (Arg./Husqvarna) -6:22, ...13. J. Brabec -11:25, 19. Michek -12:59, 29. Engel -21:21, 35. Krejčí (všichni ČR/KTM) -31:53, 38. Podmol (ČR/Husqvarna) -32:12, 39. Pabiška (ČR/KTM) -34:16, 65. Lhotský (ČR/Husqvarna) -1:02:11.

Průběžné pořadí: 1. De Soultrait (Fr./Husqvarna) 15:00:25, 2. Barreda -15, 3. Branch (Botsw./Yamaha) -5:24, ...17. Michek -23:42, 23. J. Brabec -45:32, 29. Engel -1:17:35, 35. Krejčí -2:13:11, 43. Pabiška -3:03:09, 48. Podmol -3:35:57, 56. Lhotský -5:16:50.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 3:29:13, ...10. Kubiena (ČR/Yamaha) -37:02.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 18:13:48, ...7. Kubiena -1:27:13.

Kamiony: 1. Sotnikov 2:58:47, 2. Karginov (oba Rus./Kamaz) -10, 3. Višněvskij (Běl./MAZ) -14, 4. Macík (ČR/Iveco) -22, ...7. Šoltys (ČR/Tatra) -7:02, 9. Valtr st. (ČR/Iveco) -8:58, 11. Loprais (ČR/Praga) -15:06, 16. Tománek -33:31, 21. Tomeček (oba ČR/Tatra) -1:16:14.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 14:45:58, 2. Macík -26:22, 3. Šibalov (Rus./Kamaz) -26:57, ...5. Loprais -51:40, 8. Šoltys -1:22:54, 11. Valtr st. -2:03:07, 14. Tománek -5:19:32, 21. Tomeček -12:00:45.