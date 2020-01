Prokop vypadl z elitní desítky na Dakaru, jeho Ford mu hořel

Háil Automobilový jezdec Martin Prokop vypadl po technických problémech v čtvrteční 5. etapě Rallye Dakar z elitní desítky. Se spolujezdcem Viktorem Chytkou museli na trati měnit poloosu, navíc jim vůz Ford Raptor hořel.

Nakonec ztratili 71 minut na nejrychlejšího Carlose Sainze ze Španělska, který si dnes upevnil vedení. V průběžném pořadí klesli z devátého na 14. místo.

„Bohužel, jak se nám letos nedaří konce erzet, tak se nám nepodařila ani dnešní. Sedmdesát kilometrů před cílem nám začalo něco šramotit v autě a bylo jasné, že to není dobře. Za chvíli se to potvrdilo.“

„Poškodil se kloub na poloose, museli jsme zastavit, protože jsme byli v měkkém písku a nemuseli bychom to projet,“ řekl Prokop na facebooku.

Od zadřené poloosy se navíc vzňala levá zadní část vozu.

„Všechno gumové a karbonové chytlo. Nejdříve jsme museli hasit a pak rozpálenou poloosu vyndat a vyměnit, což trvalo,“ uvedl Prokop, který měl problémy i v předešlých etapách. Nejčastěji s defekty.

„Letos to bohužel nejde. Vypadli jsme z desítky a nevím, zda se nám tam podaří dostat zpět. Budeme bojovat, zatím je ale všechno proti nám,“ dodal obhájce 6. místa z loňského roku.

Prokopa v etapě z Úly do Háilu porazili i krajané - dvacátý Miroslav Zapletal a šestadvacátý Tomáš Ouředníček.

Mezi kamiony se dařilo Aleši Lopraisovi, který zajel pátý čas a posunul se na čtvrté místo před krajana Martina Macíka.

„Byla to výživná etapa. Ze začátku byly kamenité pasáže, pak přišlo dlouhé písečné pole. Podařilo se nám dotahovat ostatní, ale pak se nám trošku unavily zadní tlumiče, takže jsme do cíle přijeli jako rozevlátá loď,“ řekl Loprais, jehož Praga měla v závěru navíc problém s výkonem.

Martin Prokop na startu Rally Dakar

„Snažili jsme se přežít. Zůstali jsme v jednom dunovém trychtýři, ale nakonec jsme se z něj dostali ven a dojeli jsme do cíle, což je hlavní,“ uvedl.



Macík byl dnes devátý a celkově je pátý. I on měl technické problémy, posádka Iveca měnila ohnutou spojovací tyč na přední nápravě. Ztratila tím asi 30 minut.

„Důležité bylo, že jsme pak nasadili raketové tempo a letěli jsme do cíle až nesmyslnou rychlostí. Konečně byly duny a užil jsem si to. Mělo to vše, co mělo být. Bylo to rychlé, technické, měkké. Takový normální Dakar,“ pousmál se Macík.

Z poklesu v pořadí nedělal tragédii. „Spadli jsme, ale je to super. Dvě české vlajky v Top 5,“ dodal pilot týmu Big Shock Racing.

V elitní desítce se udržel i Martin Šoltys, který je devátý. V čele je nově Rus Andrej Karginov. Ze hry o prvenství definitivně vypadl jeho týmový kolega z Kamazu a obhájce vítězství Eduard Nikolajev.

Motocyklistům i nadále vévodí Američan Ricky Brabec. V etapě byl nejrychlejší obhájce prvenství Toby Price z Austrálie, který se posunul na průběžně druhé místo. Nejlepším z Čechů byl nováček Martin Michek na 22. místě, které mu patří i celkově.

Mezi čtyřkolkami se na 10. místě drží Zdeněk Tůma, který opět bojoval s defektem zadní pneumatiky.



„Už ani nevím, kolikátou jsem za tento Dakar roztrhl. Nicméně stalo se to těsně před vjezdem do 200 kilometrů dlouhé pasáže v dunách. Kdybych si tam dal rezervní úzkou na přední kolo, tak by to bylo horší než absolvovat celý tento úsek na prázdném kole. Takže jsem v podstatě více než polovinu rychlostní zkoušky absolvoval na prázdném zadním kole,“ uvedl Tůma.

Mezi buggynami dojel v etapě patnáctý Josef Macháček. Premiérový dílčí triumf v kategorii SSV si připsal pětinásobný vítěz kategorie motocyklů Cyril Despres z Francie.

Rallye Dakar - 5. etapa

Úla - Háil (563 km celkově/353 km rychlostní zkouška):

Automobily:

1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 3:52:01, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -2:56, 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) -6:11, ...20. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -46:24, 26. Ouředníček, Křípal -1:01:45, 30. Prokop, Chytka -1:11:30, 34. Vaculík, Plechatý (všichni ČR/Ford) -1:21:24.

Průběžné pořadí:

1. Sainz 19:04:13, 2. Attíja -5:59, 3. Peterhansel -17:53, ...14. Prokop -2:21:11, 19. Zapletal -3:34:31, 25. Ouředníček -5:10:14, 30. Vaculík -5:37:04.

Motocykly:

1. Price (Austr./KTM) 3:57:33, 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -1:12, 3. Short (USA/Husqvarna) -2:31, ...22. Michek -25:19, 29. Engel -30:36, 41. Krejčí -57:25, 48. J. Brabec -1:07:46, 49. Vlček (všichni ČR/KTM) -1:09:00, 95. Veselý (ČR/Husqvarna) -2:43:38.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec (USA/Honda) 19:07:19, 2. Price -9:06, 3. K. Benavides (Arg./Honda) -11:32, ...22. Michek -2:02:21, 29. Engel -3:11:12, 38. J. Brabec -4:42:53, 43. Krejčí -6:04:36, 44. Vlček -6:21:39, 96. Veselý -12:32:52.

Čtyřkolky:

1. Giroud (Fr./Yamaha) 5:08:31, ...10. Tůma (ČR/Yamaha) -45:04.

Průběžné pořadí: 1. Casale (Chile/Yamaha) 24:10:47, ...10. Tůma -5:32:42.

Kamiony:

1. Sotnikov 4:12:04, 2. Šibalov -3:06, 3. Karginov (všichni Rus./Kamaz) -3:15, ...5. Loprais (ČR/Praga) -23:38, 9. Macík (ČR/Iveco) -42:29, 14. Šoltys (ČR/Tatra) -50:54.

Průběžné pořadí: 1. Karginov 20:10:02, 2. Šibalov -14:53, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -23:58, 4. Loprais -1:29:18, 5. Macík -1:38:30, ...9. Šoltys -2:54:44.

SSV (buggy): 1. Despres, Horn (Fr., Švýc./OT3) 4:40:43, ...15. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) -37:42.

Průběžné pořadí: 1. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) 23:21:52, ...30. Macháček 9:46:29.