Proměna F1: čekejte atraktivní souboje. Na vítězství má hned několik jezdců

Tři měsíce po dramatickém rozuzlení nejnapínavější sezony formule 1 posledních let startují v neděli v Bahrajnu další boje. A není nepravděpodobné, že vzbudí ještě víc emocí, než se to povedlo před rokem dvojici Max Verstappen – Lewis Hamilton. Právě oni by měli být hlavními aktéry také v roce 2022. A tipovat, kdo z nich je favoritem, je zhola nemožné.

Nezvladatelný nizozemský mladík konečně vyzrál, zapomněl na pubertální úlety a vzteklé reakce. V rozhodujících okamžicích ukázal psychickou vyspělost a namísto kontroverzí hledal smířlivá slova. Je zřejmé, že to s ním nebude mít nabuzený Hamilton snadné. I proto, že ho letos nechce jen porazit, touží jej srazit k zemi, ponížit a získat rekordní osmý titul maximálním rozdílem.

Poté, co loni přišel v kontroverzní Velké ceně Abú Dhabí o titul, uzavřel se sedmatřicetiletý Brit do sebe. Uražený na celý svět nedorazil na galavečer FIA převzít titul vicemistra, odřízl se i na sociálních sítích. Objevily se dokonce spekulace, že hodlá ukončit kariéru. To se nestalo, ale jeho cíl je jasný – pomstít se Red Bullu za loňskou nespravedlnost. „Nikdy jsem končit nechtěl, naopak, chci vyhrávat. Nemám důvod odcházet, mám za sebou nejlepší tým a dostanu nejlepší auto,“ nechal se slyšet při testech v Barceloně.

Bude muset hodně zabrat, soustředit se na každičký okamžik, vždyť kromě Verstappena mu může být překážkou i jeho nový týmový kolega – George Russell je rychlejší než Valtteri Bottas, a hlavně ambicióznější. Zatím má Hamilton pozici jedničky zaručenou, ale ani ve formuli 1 nic není navždy.

Ohledně výkonnosti monopostů Mercedesu a Red Bullu vyvstává zatím víc otázek než odpovědí. Jisté je pouze jedno – do jejich souboje by mělo vstoupit Ferrari, které se loni tahanic o titul neúčastnilo, a mělo tak více času na vývoj nového monopostu. Mezi všemi třemi týmy zatím probíhá mediální hra – Mercedes tvrdí, že ztrácí, Ferrari uvádí, že outsiderem jsou oni, do toho vstupuje Red Bull s tím, že oba soupeři blafují, protože největší problémy mají právě oni...

Jak to tedy je? Trochu může napovědět, že poslední testy vyhrál Max Verstappen. Ačkoliv on sám si to nemyslí: „Není možné nyní dělat jakékoliv závěry. V testech nikdo nejezdí naplno a nikdo nechce ukázat skutečnou rychlost. Objektivně – přesně nevíme, jak na tom jsme,“ dodal ke spekulacím mistr světa.

Ruský padák

Jednoznačným odpadlíkem byl loni tým Haas, což by se letos stát nemělo. Americká stáj charismatického šéfa Günthera Steinera se výkonnostně dotáhla na Alfu Romeo. A možná bude atakovat dokonce i minulý rok zářící stáj AlphaTauri. O moc lepší nebude podle všeho Williams a moc růžově to nevypadá ani s Aston Martinem, jehož auto není zatím úplně nejpovedenější.

Haas totiž po celou loňskou sezonu nevyvíjel vůz a soustředil se na nový monopost. Plánovaný vzestup se však zpomalil před pár dny. Jako jediná ze stájí měl silné ruské vazby – hlavním sponzorem byl koncern Uralkali zpracovávající potaš, v němž má dvacetiprocentní podíl Dmitrij Mazepin, otec pilota Nikity Mazepina a jeden z přátel Vladimira Putina. „Tlak, kterému jsme museli čelit v posledních dnech, byl obrovský, zbavit se všeho ruského v našem týmu bylo jedinou cestou,“ svěřil se Günther Steiner.

Smlouva s Uralkali je tedy již minulostí a poroučel se také mladý Mazepin. Od týmu dostal písemnou výpověď, Haas nemohl jinak, závody formule 1 jsou viditelnější než jiné série. Plošný zákaz startu v automobilových závodech totiž Rusové, na rozdíl od jiných sportů, nedostali. Jen museli podepsat „Závazek k neutralitě a míru“, podle něhož jsou ochotni startovat pod neutrální vlajkou a nebudou vyjadřovat jakoukoliv podporu Rusku ohledně současného dění na jeho východní hranici. Ale například bývalý jezdec formule 1 Daniil Kvjat označil dokument za diskriminační a raději své působení ve vytrvalostním šampionátu FIA, kde závodil minulý rok, ukončil.

Díky odchodu Mazepina se do kokpitu Haasu vrací po roce pauzy enfant terrible Kevin Magnussen. Pro fanoušky to je pozitivem, pro jeho soupeře už tolik ne. Protože víc než čímkoliv jiným proslul Dán urputnou obranou, kdy za sebou dokázal dlouhá kola držet rychlejší konkurenty.

Naše nové stroje

Asi nejviditelnější změnou v šampionátu je však nová podoba monopostů. Formule 1 roky procházely jen kosmetickými úpravami, jejich jízdní vlastnosti však nebyly ideální. Kvůli aerodynamickému přítlaku generovanému předním a zadním křídlem a různými křidélky na kapotě vznikal za vozem silný vzdušný vír, který vozy v závěsu doslova nadzvedával. Téměř znemožňoval jízdu těsně za sebou a tedy předjíždění, které je kořením okruhových závodů. Právě proto technická skupina FIA roky připravovala nová pravidla.

Monoposty se tak letos nejen odlišně ovládají a řídí, ale také zcela jinak vypadají. Mají menší zadní i přední křídla, celkově užší profil, zmizely různé aerodynamické doplňky rozmístěné po kapotě a nahradil je přísavný efekt zbrusu nového podvozku.

Na první pohled se auta odlišují také bočnicemi – široké, podseknuté, ustupující, žádné... můžete si vybrat. Například Mercedesu rozšíření kapoty kolem kokpitu jezdce úplně chybí. Podle aerodynamika ideální řešení, z hlediska chlazení vozu problém, do kterého se inženýři jeho soupeřů neodvážili jít.

Které řešení bude to vítězné řešení, ale ukážou až samotné závody. Ten první čeká jezdce už tuto neděli v Bahrajnu.