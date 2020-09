Prostředníček pro fanoušky, nadávky sudímu a kritika Lendla. Djokovičův zkrat není zdaleka první

Letošní US Open pozná nového grandslamového šampiona. Když se ale veřejnost k turnaji v budoucnu vrátí, vzpomene si především na incident Novaka Djokoviče, který byl poté, co zasáhl míčkem čárovou sudí, diskvalifikován. Třiatřicetiletý Srb není zdaleka jediným tenistou, kdo na sebe upozornil podobným způsobem. O sporných rozhodnutích něco ví i semifinalisté newyorského grandslamu.

Daniil Medveděv je skvělým hráčem, jedním z hlavních nástupců velké trojky, ale rozhodně žádným svatouškem. Čtyřiadvacetiletý Rus už má ve svém „tenisovém trestním rejstříku“ pár škraloupů. Poprvé se předvedl na Wimbledonu v roce 2017. Neunesl frustraci z porážky, před odchodem do šaten vzal z peněženky několik mincí a hodil je směrem k rozhodčí Marianě Alvesové.

„Nevím, proč jsem to udělal. Bylo to stupidní,“ sypal si posléze popel na hlavu. Své si s Medveděvem užili i na US Open. Během loňského ročníku závěrečného grandslamu sezony posbíral za nevhodné chování pokuty v celkové výši půl milionu korun. Důvod? Odhození ručníku po předávce s podavačem a vztyčený prostředníček směrem k ochozům.

Konflikty s rozhodčími

Po jednom z vítězných zápasů dokonce v rozhovoru přímo na kurtu provokoval bučící fanoušky: „Až půjdete dneska spát, chci, abyste věděli, že jsem vyhrál jen díky vám. Ta energie, kterou jste mi dali, mi pomůže do dalších zápasů. Díky.“

Zpětně se za své chování opět omluvil a řekl, že na sobě pracuje. Jenže jen o pár měsíců později se na ATP Cupu v Sydney dopustil dalšího přešlapu. Na kurtu se hádal s Argentincem Schwartzmanem, načež mu sudí Mohamed Lahyani udělil napomenutí. Vzteklý Rus situaci opět nezvládl a několikrát udeřil raketou do umpiru, což v minulosti předvedla třeba také Karolína Plíšková.

Na Australian Open, které se konalo pár dní nato, navázal na Medveděva Pablo Carreño Busta. Španěl za stavu 8:5 v super tiebreaku pátého setu utkání proti Japonci Nišikorimu neunesl sporný verdikt rozhodčího a prohrál 8:10. Po porážce mu nepodal ruku, na cestě z kurtu naštvaně zahodil tašku a nazval arbitra bastardem.

Veřejná kritika kouče

Řádit během zápasů umí také Alexander Zverev, jeho rakety si užily své. Velice talentovaný tenista zatím na významnější úspěch čeká, a někteří fanoušci si jej tak mohou pamatovat především kvůli lehce arogantním vyjádřením mimo kurt.

Loni se mu nedařilo. Nevěděl, jak se z problémů vyhrabat. Na tiskové konferenci před domácím turnajem v Hamburku se nechal přemoct emocemi a veřejně zkritizoval svého kouče a desetinásobného grandslamového vítěze Ivana Lendla.

„Někdy jdeme na trénink, ten trvá přes dvě hodiny. A on půl hodiny stojí zády ke mně a vypráví mi o tom, jak hrál golf. Měl by se více soustředit na tenis,“ stěžoval si Zverev. Asi nikoho proto nepřekvapilo, že se jejich cesty o několik dní později rozdělily.

Máš taky díry v botách?

Světová sedmička to od fanoušků schytala i kvůli účasti na charitativní sérii turnajů s názvem Adria Tour, na které se mezi nezodpovědnými tenisty v čele s Novakem Djokovičem rozšířil koronavirus. Do kontroverzní pozice se během karantény dostal také Dominic Thiem.

Sedmadvacetiletý Rakušan v závěru dubna uvedl, že neví, proč by měl v době sportovní krize přispět do fondu pro níže postavené hráče, kteří jsou existenčně závislí na odměnách z turnajů. „Řada z nich nepřistupuje k tenisu profesionálně. Své peníze raději věnuji tam, kde jsou skutečně zapotřebí,“ prohlásil Thiem.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „V zemi, jako je ta moje, není jednoduché být sportovcem. Máš na konci turnajů díry v botách jako já? Nic od tebe nechceme, snad jen trochu respektu k našemu obětování,“ uvedla v emotivním videu Alžířanka Ines Ibbúová. Hráčka ze sedmé stovky žebříčku WTA si vysloužila podporu třeba od Sereny Williamsové či Nicka Kyrgiose.

Profesionální tenisté zkrátka nejsou stroje, ale také pouze lidé, kteří chybují stejně jako všichni ostatní. Předvedl to i Djokovič, a připravil se tak o možnost získat osmnáctý grandslamový titul v kariéře.

Kdo ze zmíněné čtveřice semifinalistů toho využije?