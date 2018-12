Proti slabším se trápili. Nyní florbalisté zkusí zbourat dánský val

PRAHA Konečně čeští florbalisté nemuseli dobývat zataženou obranu. V úterý proti silným Švýcarům na mistrovství světa sehráli rovnocennou partii a vyhráli 6:4. Jenže na čtvrtek pozor, čtvrtfinále rovnocenné nebude a Češi budou překonávat pevný blok.

„Snad jsme do hokejek nalili dostatek sebevědomí a urputnou obranu dokážeme překonat,“ doufá kapitán Matěj Jendrišák.

Čeští reprezentanti netají, že se jim lépe hraje se soupeřem, jenž se sám nebojí zaútočit, chce tvořit a kontrolovat hru.

Takovým stylem se pochopitelně prezentují Finsko, Švédsko i Švýcarsko, tedy největší konkurenti o medaile.

Česko–Dánsko Čtvrtfinále MS se hraje od 19.30 (ČT Sport)

Dánové v předkole play-off porazili 3:2 Estonsko.

Na posledním šampionátu před dvěma lety skončili Seveřané pátí.



Oba soupeři se potkali naposledy ve čtvrtfinále MS 2014, Češi vyhráli 4:1.

Celkově v historii hráli Češi s Dány sedmkrát a pokaždé vyhráli při skóre 54:16. Na MS půjde o třetí souboj. V roce 2002 vHelsinkách Dánové prohráli 4:5 až v prodloužení. Byl to jediný zápas, v němž s Čechy neprohráli v základní hrací době.

S nimi sehráli Češi nejvíce přípravných zápasů, čímž trochu upozadili „slabší“ soupeře. I proto víkendové zápasy s Německem (10:5) a Lotyšskem (3:4) dopadly tak, jak dopadly.

Utrápeně.

„Je to dáno tím dvouletým přípravným cyklem, opravdu jsme se více zaměřili na hru proti top týmům, proti slabším jsme toho moc neodehráli,“ uznává Jendrišák. „Když někoho více znáte, hraje se vám proti němu lépe. I to víkend ovlivnilo,“ dodává brankář Lukáš Souček.

Motivací byla vidina prvního místa ve skupině

Z víkendu se nehroutili, čeští florbalisté věděli, že to nejdůležitější stejně teprve přijde. „V úterý nás hnalo, že šlo o první místo,“ kývl souhlasně střelec hattricku Adam Delong.

Jen bylo potřeba vylepšit, co drhlo:

„Konečně jsme zahráli výborně do obrany, nedělali jsme chyby do rozehrávky a byli zodpovědní,“ nabídl pohled Souček.

„Cítili jsme tlak, že nám to až na Delonga a Ondruška do brány nepadá. Nepomáhá ani to, že dovolíme soupeři skórovat ze začátku třetin,“ přidal Jendrišák.

„Před Švýcary byl problém pohyb s balonem i bez, špatně jsme se vraceli, vepředu jsme se naopak netlačili dost do brány. Dnes (v úterý) jsme zlepšili blokování střel i vzájemnou spolupráci,“ vyjmenoval Delong.

Je toho spoustu? Ale ne, kvalitní týmy řeší každý detail, který nesedí podle představ. A sympatické je, že se nikdo nebojí chyby vyjmenovat. Navíc po celou dobu florbalisté udržovali pozitivní náladu. I po Lotyšsku.

„Výměna názorů proběhla, jen ne hlasitá. Kritiku jsme si uvědomovali, ale věděli jsme, že umíme hrát lépe, takže jsme se soustředili na sebe. Abychom dokázali sami sobě, že dokážeme hrát na úrovni,“ vysvětlil Jendrišák.

Ve čtvrtek od 19.30 nastoupí čeští florbalisté proti Dánsku. Na národním týmu bude, aby využil nabytou energii a úlevu po vítězství nad Švýcarskem a našel cestu přes pevnou obranu.

„Zase budeme mít míček, my budeme tvořit. Jen nesmíme dělat tolik chyb, musíme se tlačit do brány přímočaře a neřešit, proti komu hrajeme,“ přeje si Delong.

I kvůli fanouškům, kteří se na reprezentaci dívají v hale a snaží se vytvořit co nejlepší atmosféru. Byť jim možná chvílemi naopak diváci svazovali ruce.

„Jenže na nervozitu z fanoušků jsme měli právo možná tak první třetinu úvodního utkání. Teď už nás snad poženou dopředu,“ doufá Jendrišák.