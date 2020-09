Provokatér v Disney Worldu. Stručná historie Beverleyho řečnění a vylučování

Orlando Nezavře ji a nezavře. Patrick Beverley má tu nejprořízlejší pusu v celé NBA. Obranář z Los Angeles Clippers na nikom nenechá niť suchou a s oblibou si dělá srandu nejen z protihráčů, ale i z rozhodčích. Několikrát už byl za své chování na hřišti potrestán technickými chybami i vyloučením. Beverley je známá firma, ale v play off se jeho umění hodí.

Dvaatřicetiletý rodák ze Chicaga patří k veteránům, v NBA se pohybuje už osm let. Ačkoliv by se mohlo zdát, že už všichni ví, co od rychlého rozehrávače čekat, opak je pravdou. Opora Clippers vždy přijde s něčím novým. Fanoušci se sice baví, ale jeho protihráči už moc ne.

Krátce po obnovení letošního ročníku se jeho první obětí stal Damian Lillard. Clippers se s Trail Blazers střetli na začátku srpna a utkání mělo náboj.



Hrálo se vyrovnaně, Portland však tahal za kratší konec. Osmnáct vteřin před koncem ztrácel na Los Angeles jediný bod a Lillard se postavil na čáru trestného hodu. Na ruce měl dva trestné hody, které mohly poslat jeho tým do vedení. Lillard, jeden z nejlepších střelců v celé lize, obě šestky k úžasu všech minul.

Svým očím nemohl uvěřit ani Beverley, který byl zrovna na lavičce. Svůj úžas dal všem patřičně najevo: svými přehnanými reakcemi a hlasitým smíchem se okamžitě dostal do hledáčku blízkých kamer.

Lillarda vyloženě zesměšnil.

„Tohle je ta slavná hvězda, o které všichni mluví?“ přeháněl rozehrávač. Navíc si prsty poklepával na neexistující hodinky na zápěstí, což je gesto, které sám Lillard používá poté, co soupeře setne důležitou střelou v kritický čas. Dame Time. Damianův čas.



Proti Clippers se však Lillardovi nedařilo, Portland prohrál a známý posměváček mu to dal sežrat. Ačkoliv se ihned po utkání Lillard dušoval, že mu Beverleyho posměšky nevadí, oba aktéři si nakonec na sociálních sítích vyměnili názory.

Tým z Los Angeles v prvním kole play off přešel přes Dallas a momentálně v konferenčním semifinále bojuje s Denver Nuggets. Úvodní duel ovládli Clippers, Nuggets ale sérii srovnali na 1:1 na zápasy a hráči Clippers měli nahnáno. Denverská opora Nikola Jokič nebyla k zastavení a hráči, kteří ji bránili, se pravidelně dostávali do problémů s fauly. Za to ale přece Patrickovi spoluhráči nemohli, vzrostlého Srba totiž označil za velkou mlátičku.



„Jokič hraje podobně jako Luka Dončič. Se všemi se mlátí, chodí do kontaktu a vytváří velký tlak na rozhodčí,“ řekl Beverley.

Jokič nejdřív vůbec nevěděl, co svými komentáři Beverley sleduje. Situaci mu museli pořádně vysvětlit až novináři na pozápasové konferenci. Hvězda Nuggets situaci nakonec okomentovala s úsměvem.

„Musíte vědět, kdy hrát agresivně a jak od protihráče získat nepovolený kontakt. Musíte sledovat, jak se hra vyvíjí a co všechno rozhodčí pískají. A Clippers jsou tím zkušenějším týmem,“ podotkl Jokič.

Beverley ve druhém zápase, neovládl emoce a hlavně opět neudržel jazyk za zuby. Ve druhé polovině čtvrté čtvrtiny Beverley obdržel technickou chybu, se kterou ale samozřejmě nesouhlasil. Za neustálé komentáře a narážky na rozhodčí nakonec schytal ještě jednu, která ho vyprovodila ze hřiště.

Ani vyloučení ho však nedonutilo sklapnout a za slovní obtěžování arbitrů dostal od NBA pokutu 25 tisíc dolarů.

Klub z Města andělů měl za stavu 3:1 na zápasy k dispozici mečbol, Denver ale zabral a vyřazení odvrátil. Jokič se blýskl 22 body a 14 doskoky, Beverley zaznamenal bodů deset. Diváci zatím stále čekají, na co dirigent Clippers svede prohru tentokrát.

Patrick Beverley totiž musí mít vždycky poslední slovo a pro každou křivdu najde vysvětlení všude jinde než u sebe.

Pokud Clippers sérii proti Denveru vyhrají, zamíří do finále konference, kde by se utkali s městským rivalem Los Angeles Lakers. Bude zajímavé sledovat, jak si s jeho nevybíravými poznámkami poradí slavný LeBron James.