Prožije si český baseballista americký sen? Červenka je blízko nejlepší soutěže světa

Baltimore / Praha Martin Červenka může být prvním Čechem, který si zahraje nejslavnější baseballovou soutěž MLB.

V NHL jsou čeští hokejisté běžným jevem, řada z nich se dokonce zapsala výrazným písmem do její historie. Také v basketbalové NBA už nastupovali čtyři Češi. Ovšem další slavné zámořské soutěže NFL a MLB zatím na první český zápis čekají.

Blízko Major League Baseball je Martin Červenka, šestadvacetiletý chytač, neboli catcher (stojí za pálkařem a chytá míč, který nadhodí nadhazovač a pálkař tento nadhoz mine), jenž v Americe působí posledních osm let.

Zkraje března se mu v utkání přípravného kempu Baltimore Orioles povedl první odpal, když v poslední směně proti Minnesotě Twins pomohl tříbodovým homerunem k výhře 9:4.

HOMERUN!

V deváté směně utkání proti Rays poslal Martin Červenka míč až za plot a připisuje si druhý hoemru v Spring Training.

I když se do kádru po hlavní sezonu nakonec zatím nedostal, věří, že se mu to v budoucnu přece jen povede. „Nikdy jsem nezvažoval, že bych to vzdal,“ říká v e-mailovém rozhovoru pro LN a Lidovky.cz.



Martin Červenka Odchovanec pražského týmu Kotlářka, v české extralize hrál i za celek Tegola Titans ­Praha

V 16 letech podepsal neprofesionální smlouvu s týmem MLB Cleveland Indians

Nyní hraje za Bowie Baysox, farmě Baltimoru Orioles

Na domácím mistrovství Evropy do 21­let v Brně získal s reprezentací zlato.

Lidovky.cz: Jaké jste měl pocity, když se vám povedl první odpal a rovnou homerun v týmu MLB? Na co jste myslel?

Byl jsem rád, že jsem trefil míček dobře, ale jinak jsem na nic moc nemyslel, protože jsem se musel soustředit na svoji práci na pozici catchera v dalším inningu, abych pomohl týmu udržet výsledek.

Lidovky.cz: Přemítal jste o tom, že vás homerun může přiblížit angažmá v hlavním týmu?

Vůbec ne, protože jsem věděl, že budu muset ještě získávat zkušenosti v nižších ligách.

Lidovky.cz: Jak jste ty týdny v přípravě Baltimoru prožíval?

Jako přípravu na nadcházející sezónu, nedělal jsem si hlavu z toho v jakém kempu jsem. Můj hlavní cíl je připravit se co nejlépe na sezónu.

Lidovky.cz: Opravdu jste se nesnažil víc nebo nebyl nervoznější?

Opravdu ne, jednalo se o přípravný zápas.

Lidovky.cz: Nakonec jste byl z výběru pro hlavní tým vyřazen. Proč se to nepovedlo?

Jak jsem již říkal, musím ještě získat zkušenosti v nižších ligách. A vzhledem k tomu, že jsem minulý rok hrál double AA soutěž, tak se často nestává, že by hráči úplně přeskočili vyšší AAA.

Lidovky.cz: Může se naskytnout šance ještě během sezony?

Může, vše bude záležet na tom jak budu hrát a jak se případně trenérům budu hodit do týmu.

Lidovky.cz: Jaká je konkurence a řevnivost mezi adepty na hlavní tým v týmech MLB? Jací hráči se v těchto přípravných kempech scházejí?

Hráči, kteří se v tomto kempu scházejí, už mají zkušenosti z MLB a každý rok si tým zve další hráče z nižších lig, jako jsem já, aby měli možnost trochu poznat prostředí a nasbírat zkušenosti. Jinak konkurence je vysoká, ale hráči se k sobě chovají velice kamarádsky.

První hit a hned homerun! 



Jediný Čech v #MLB Martin Červenka pomohl svým tříbodovým odpalem @Orioles k třetí výhře v přípravných zápasech v řadě 



Jediný Čech v #MLB Martin Červenka pomohl svým tříbodovým odpalem @Orioles k třetí výhře v přípravných zápasech v řadě

Lidovky.cz: Kolik hráčů z kempu se pak dostane do hlavního týmu?

V rámci MLB týmu je 25 hráčů.

Lidovky.cz: Loni jste hrál AA, tedy vlastně „třetí ligu“? Můžete se letos posunout o ligu výš do AAA, která je hned pod MLB?

To bude záležet na tom, jací catcheři zůstanou v organizaci Orioles. Pro mě je jasná priorita abych dostával co nejvíc prostoru v zápasech.

Lidovky.cz: Jakou máte aktuálně smlouvu a jaká je vůbec struktura organizace hlavního týmu MLB a jeho dalších mužstev?

Smlouvu mám na rok. V MLB má každá organizace sedm faremních týmů, kterými hráči musejí projít.