První semifinále na okruhu ATP. Kordovi pomohl i kemp u Agassiho, který mu zařídil táta

Praha Když už ho bušení do míčů na kurtech vedle domu začalo unavovat, domluvil mu táta zpestření v podobě dvou týdnů tréninku u Andreho Agassiho. A příprava to byla vskutku kvalitní, vždyť Sebastian Korda hned na úvodním turnaji nové tenisové sezony září - v Delray Beach se probil do prvního semifinále na okruhu ATP v kariéře.

Rozruch na Slovensku. Bývalá tenistka Cibulková se nechala přednostně očkovat, o selhání mluví i premiér Dvacetiletý Korda tak může svému otci, šampionovi Australian Open 1998 Petru Kordovi, děkovat nejen za tenisové vlohy a odborné vedení, ale také za prosincové soustředění v Las Vegas pod dohledem Agassiho. „Během pandemie jsem trénoval jen na kurtech vedle našeho domu a už jsem z toho začínal být mentálně unavený. Proto tátu napadlo, že by bylo skvělé se dostat k Andremu,“ vysvětluje Korda junior, 199. hráč světa. Jeho otec se s legendárním Američanem dobře zná, porazil ho jednou z osmi vzájemných duelů. Mnohem blíž však oba tenisové mistry spojily duely, v nichž stáli na stejné straně kurtu. Čtyřhru si spolu zahráli třeba na turnaji v Cincinnati v roce 1993, kde dokráčeli až k trofeji. „Hrávali spolu čtyřhru, myslím, že Andreho jediný titul ze čtyřhry je právě s mým tátou,“ podotýká Korda junior. A jaké poznatky si z návštěvy u osminásobného grandslamového vítěze odnesl?

„Andre vidí hru jinak než většina lidí, to je jisté. Čte soupeře jen proto, aby získal pocit, jaké zápasy hrají. O některých věcech, o kterých přemýšlí on, by vás nikdy během zápasu nebo před ním nenapadlo dumat," prozrazuje Korda.

Vydařenou přípravu aktuálně zužitkovává při tažení v Delray Beach, kde po třech výhrách dorazil do prvního semifinále podniku ATP v kariéře. „Nejen můj táta, ale celý tým vložil během pauzy hodně úsilí do práce a jsem super šťastný, jak teď všechno šlape. Kdykoli mám šanci hrát velký turnaj jako tady, je to pro mě vždy privilegium a vždy se usmívám. Užívám si to o trochu více, protože vím, jak těžké je se sem dostat," radoval se po úspěchu v prvním kole, v němž dvakrát 6:4 vyřadil Korejce Kwon Sun-u. Následně si poradil i s pátým nasazeným krajanem Tommy Paulem 4:6, 6:3, 6:2 a ve čtvrtfinále opět v duelu Američanů přetlačil turnajovou dvojku Johna Isnera 6:3, 4:6, 6:3. Skalp 25. tenisty světa nezískal snadno, když ve třetím setu podával na vítězství, ztrácel 0:40. Sérií odvážných úderů však skóre zvrátil a vítězství oslavil bouřlivým výkřikem. „Poslední game byl plný stresu, tak jsem ho pak vypustil."

Postup mezi poslední čtyřku znamená pro Kordu další výrazný průlom, poprvé na sebe výrazně upozornil na loňském Roland Garros, kde až v osmifinále nestačil na pozdějšího vítěze Rafaela Nadala.

Po úspěšném grandslamovém tažení přidal na začátku listopadu premiérový titul z turnaje kategorie Challenger a nyní ukazuje, že ve dvaceti letech může řádit i mezi elitou. „Kdykoli jsem na kurtu, má hlava je čistá, jsem velmi pozitivní. Negativní emoci ze mě uvidíte vycházet jen velmi zřídka. Na tom jsem během pauzy hodně pracoval a teď se mi to vyplácí," hledá příčiny svých úspěchů. Jeho dalším soupeřem v Delray Bech bude v noci na středu Brit Cameron Norrie, 74. hráč světa. Také do tohoto střetnutí může jít Korda plně v souladu se svým pozitivním přístupem, vždyť samotným postupem mezi poslední čtyřku na podniku na Floridě zdolal hned dvě mety. Vedle první účasti v semifinále na okruhu ATP také překonal otcovo maximum z Delray Beach: Petr Korda na tomto turnaji startoval dvakrát v letech 1997 a 1999 a vždy skončil ještě před čtvrtfinále.

„Ale nebudu mu to připomínat, protože pak přejde do protiútoku a bude říkat, že má grandslam,“ vtipkuje Korda junior. „Ale ne, můj táta takový není. Přeje mi a když jsem šťastný já, je i on.“