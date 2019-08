První vrchařský dojezd na Vueltě dostal do červeného dresu Lópeze

Jednatřicetiletý Madrazo zaútočil v závěru stoupání na 1950 m vysoký vrchol Alto de Javalambre a u místní astronomické observatoře byl s náskokem deseti sekund před stájovým kolegou Jetsem Bolem z Nizozemska. Pro oba to bylo první umístění na stupních vítězů na závodě Grand Tour v kariéře.



️ El momento del ataque de @SupermanlopezN... ¡y el sufrimiento del líder Roche! /  That was some attack by Miguel Ángel López, and the moment @nicholasroche knew he had lost it! #LaVuelta19 pic.twitter.com/4EkcicK5eB