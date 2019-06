Prvotřídní senzace. ‚Tlouštík‘ Ruiz z počítání poslal čtyřikrát k zemi Joshuu a slaví

NEW YORK Novým šampionem WBA, IBF a WBO v těžké váze se stal Američan s mexickými kořeny Andy Ruiz Jr., který ve slavné newyorské Madison Square Garden knockoutoval ve čtvrtém kole Brita Anthonyho Joshuu.

Kromě pár lidí a jeho týmu vlastně Andymu Ruizovi nikdo nevěřil. Pět týdnů přípravy na šampiona, krále současné těžké váhy? Nesmysl.

Zvláště, když Američan s mexickými předky přišel v pátek na váhu se 121 kilogramy, byť sliboval, že bude vážit daleko méně než proti Alexandru Dimitrenkovi na konci dubna (119 kg).

Od začátku to byla opatrná partie. Joshua si hlídal vzdálenost, Ruiz se ji snažil zkracovat, když ale pocítil sílu zadní ruky šampiona na konci úvodního dějství, příliš se mu vpřed nechtělo.

Když navíc v úvodu třetího dějství šel poprvé v profesionální kariéře na podlahu ringu, zaplněná Madison Square Garden vybuchla nadšením. Explodoval také Joshua. A to byla chyba!



Ruiz sice byl chycený, ale dost při smyslech, aby na střední vzdálenost dokázal házet své tvrdé háky, do kterých vkládal svých více než 120 kilogramů živé váhy. A jedním takovým z levé ruky dokázal trefit přesně bradu šampiona, který zavrávoral a běh dějin se v tu chvíli úplně přetočil. Během chvilky byl na podlaze ringu i Joshua. A v závěru kola podruhé!

„Bylo to poprvé vůbec, co jsem byl na podlaze ringu. Ale prostě mne to posílilo. Jsem Mexičan. Mám v sobě tu horkou krev,“ hlásal po duelu šťastný Ruiz.

Viva Mexicooooo  felicidades Andy me da muchísimo gusto ver a alguien con determinación triunfar  — Canelo Alvarez (@Canelo) 2. června 2019

V úvodu čtvrtého kola zkusil, jak na tom Joshua je, když jej nedokázal dostat do potíží, zvolnil, vytvářel neustále tlak, ale nikam se nehnal. Oba potřebovali vydýchat předchozí dějství, což platilo také v páté tříminutovce, kdy oba na chvilku přestali boxovat, vyměnili si úsměvy a pokračovali dál.



V šestém to už pomalu vypadalo, že se Joshua dokázal zotavit podobně jako v souboji s Vladimirem Kličkem, jenže závěr dějství totálně odevzdal Ruizovi a jindy klidný Rob McCracken se ho v rohu musel důrazně ptát, co to dělá a zda chce zůstat šampionem.

Joshua se nechal vyhecovat. A opět doplatil na svoji horkou krev.

Rozjel tvrdou přestřelku, ve které dobře trefil. Jenže Ruiz se nezalekl, tvrdě zakontroval, opět se on dostal na koně a bylo zle, britská hvězda se ocitla už potřetí v zápase na podlaze ringu. Vzápětí počtvrté, byť to nevypadalo na počítání, Michael Griffin se ho ujal.

Joshua zaparkoval do svého rohu, s Griffinem komunikoval, příliš odhodlání a vůle v jeho očích nebylo. Oheň byl pryč. A s ním i zápas a neporazitelnost, zkušený ringový zápas ukončil!

We have our back and Forth’s but @anthonyfjoshua changed his stars through life. heavyweight boxing, these things happen, rest up, recover, regroup and come again  — TYSON FURY (@Tyson_Fury) 2. června 2019

„Nemohu tomu uvěřit, právě jsem si splnil sen. Nebe je mým limitem. Právě jsem udělal historii pro Mexiko,“ zářil první Mexičan coby mistr světa v těžké váze. Před zraky hvězdného Ukrajince Alexandra Usyka i svého jediného přemožitele (byť sporně) Josepha Parkera z Nového Zélandu.



Prvním gratulantem byl poražený, který nejdříve slavil po jeho boku, při vyhlášení výsledku poklekl s ručníkem přes hlavu na podlahu ringu a chvíli promlouval sám k sobě. Poté odmítl vstoupit déle do interview, když nejdříve šampionovi pogratuloval a následně reportérovi ukázal, aby se věnoval nejdříve Ruizovi, že ten je nyní v hlavní roli.

„Omlouvám se svým fanouškům. Dnes večer jsem ale prohrál se skvělým bojovníkem. On má oheň v srdci a umí boxovat. Udělal vše dobře, já nikoliv. Gratuluji prvnímu mexickému šampionovi těžké váhy. Já se vrátím zpět. Vše je součástí příběhu a cesty. Já se vrátím zpět. Je to o odvaze a slávě, dědictví a příběhu. Zatím je on šampionem,“ řekl posléze Joshua do mikrofonu DAZN.

A jeho promotér Eddie Hearn dodal: „AJ byl nepozorný, nikdy se poté už ze třetího kola nedostal. Dnešní večer patří Andymu Ruizovi. Tak to je. AJ bude muset některé věci změnit a uvidíme se ve Velké Británii při odvetě (je ve smlouvě). A tu bude muset vyhrát!“