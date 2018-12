Puskarčíková se Šlesingrem byli na úvod SP desátí v mixu dvojic

Pokljuka / Praha Čeští biatlonisté Eva Puskarčíková a Michal Šlesingr skončili na úvod Světového poháru desátí v závodě smíšených dvojic. O lepší umístění je připravila Šlesingrova položka vleže na posledním úseku. Ve slovinské Pokljuce zvítězili Norové Thekla Brun-Lieová a Lars Helge Birkeland, na které české duo ztratilo minutu a půl.

Čeští reprezentanti stříleli ve srovnání s konkurenty o něco pomaleji, ale po šesti položkách měli na kontě jen tři dobíjení a atakovali šestou příčku, která je českým maximem v této disciplíně. Výkon Gabriely Koukalové a Ondřeje Moravce z března 2017 ale nakonec nezopakovali.



Always nice to see smiling faces on the podium! Congratulations:

磊 @NSSF_Biathlon 

賂 @OESVbiathlon 

雷 Ukraine #POK18 pic.twitter.com/nyUwuDJOP7