Ruská vláda nám komplikuje práci, hlásí antidopingová agentura RUSADA

MOSKVA/PRAHA Ruská vláda komplikuje zpřístupnění databáze a vzorků moskevské laboratoře, což dala světová antidopingová oganizace WADA jako podmínku při zářijovém zrušení suspendace ruské agentury RUSADA. Upozornil na to šéf RUSADA Jurij Ganus.

Rusové mají moskevskou laboratoř zpřístupnit do konce roku. Pokud by se tak nestalo, hrozilo by ruské agentuře obnovení suspendace, která kvůli systematickému dopingu trvala do letošního září bezmála tři roky.

„Dělá mi starosti, jak se situace vyvíjí v otázce zpřístupnění moskevské laboratoře,“ řekl Ganus agentuře TASS. Stále se podle něj marně vedou jednání o tom, kdo konkrétně by měl mít do laboratoře přístup. Termín kontroly WADA naplánovaný na 11. a 12. prosince se přitom blíží. Ganus prý nabídl politickým představitelům spolupráci, ale odpověď nedostal.

Moskevská laboratoř je neprodyšně uzavřená od roku 2016. Nedodržení podmínky jejího zpřístupnění může mít podle Ganuse dalekosáhlé důsledky. Rusko by možná navždy ztratilo důvěryhodnost a RUSADA by mohla být znovu suspendována. Vzhledem k novým regulím WADA by v tom případě bylo pro Rusko mnohem obtížnější pořádat velké sportovní akce.

Zpřístupnění moskevské laboratoře je také důležitou podmínkou pro obnovení ruského členství v mezinárodní atletické federaci IAAF. Ruský atletický svaz je od roku 2015 kvůli dopingové aféře vyloučen z IAAF. Pouze někteří ruští atleti mohou závodit jako neutrální sportovci.