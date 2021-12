Máš vytetovaného Hitlera? Nejsi vítán. Oktagon stáhl českého zápasníka kvůli nevhodné kérce

Roušal se měl utkat v postojovém stylu se Slovákem Nikolasem Krivákem, souboj se domluvil na poslední chvíli, když Oktagonu kvůli pozitivním testům odpadlo několik domluvených duelů.

Krivák však nakonec nejspíš dostane jiného soupeře, pakliže ho organizace stihne najít.

Roušalovi zápasit nedovolí.

„Tohle u nás neexistuje, abys k nám přišel a vypadal takhle. Máme to ve smlouvě, mohli bychom mu dát pokutu. I na prsou, co má (zřejmě čepici důstojníka SS, lebka by také mohla odkazovat na Jednotku umrlčí lebky organizace SS zodpovědnou za správu vyhlazovacích táborů). Vůbec! Zcela oprávněně je z toho haló. Nestudovali jsme, jak vypadá, nevšimli si toho ani fotografové a kameramani. Nikdo o tom předtím nemluvil... Nevěděli jsme o tom, určitě ne,“ říká Novotný.

Roušal tetování vysvětlil hloupostí z mládí, distancoval se od něj a omluvil se.

„Vyrůstal jsem v problematické komunitě lidí, kvůli které vzniklo tohle tetování. V té době jsem nevěděl, co se životem, byl jsem mladý a tohle tetování byla hloupost. Později jsem začal dělat bojové sporty, které mě přivedly k úplně jinému životu a pohledu na svět. Tetování, kterých lituji, mám víc, všechny je postupně přetetovávám. Svým vyjádřením se tak chci i omluvit,“ řekl pro server Extra.cz.

„Vysvětloval mi to,“ dodává Novotný. „Já mu řekl, že se zbláznil. Nejsem odborník na tetování, ale jak dlouho může trvat tohle přetetovat? Dva dny? Je fajn, že se od toho v podstatě distancoval, já mu věřím a jsem schopný pochopit všechno, ale tohle ne a dá se to udělat rychleji. Hlavně to musí být vidět. Tohle zatím není moc vidět.“

Roušalův domácí gym Muay Thai Brno k tomu na sociálních sítích uvedl: „S Radkem jsme situaci řešili a na odstranění tetování, které podle jeho slov vzniklo před lety v mladické nerozvážnosti, je již delší dobu objednaný s termínem na leden. Nabídka na zápas však přišla na poslední chvíli, před jeho odstraněním. Náš gym je jednoznačně proti projevům jakékoli rasové či jiné diskriminace a nesnášenlivosti. Potkávají se u nás lidé všech národností a barvy kůže, spolupracujeme s různými neziskovými organizacemi, včetně těch, které se věnují práci s minoritami. Zároveň ale i podáváme pomocnou ruku těm, kteří se dokážou poučit ze svých chyb a omylů.“