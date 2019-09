Ragbisté Samoy a Nového Zélandu budou skrývat tetování. To je v Japonsku symbolem kriminality

Praha/Jokohama Ragbisté Samoy budou během tréninků na japonském MS zakrývat svá tetování, aby neurazili své hostitele. Týkat se to bude především návštěvy plaveckých bazénů. V Japonsku je totiž tetování symbolem kriminality, všichni si jej spojují s tamní mafií – jakuzou. K respektování kultury Země vycházejícího slunce se připojí rovněž Novozélanďané.

V Japonsku v pátek 20. září startuje ragbyové MS. Jako největší favorité do něj vstupují Novozélanďané, Jihoafričané a Velšané. Svou roli však sehrají i ragbisté Samoy, kteří mimo jiné hodlají dodržovat kulturní pravidla hostitelské země.

Samoané se rozhodili respektovat kulturní zvyk Japonců, který říká, že tetování je symbolem kriminality. Tudíž budou v bazénech a lázních svá tetování skrývat.

„Někdo přišel a vysvětlil nám, co máme v Japonsku očekávat,“ řekl kapitán Samoanů Jack Lam. „V našich kulturách je mnoho podobného, ale když dojde na tetování…to je v naší kultuře normální. Ale my respektujeme a uvědomujeme si japonskou cestu. Ujistíme se, že to, co ukážeme, bude v pořádku,“ dodal na závěr.

„Jsou tu tréninkové plochy, kde můžeme svá tetování ukazovat, ale také místa, kde ne. V těchto prostorách budeme nosit pokrývky, abychom svá tetování zakryli,“ řekl manažer Samoi Va’elua Aloi Alesana. „Speciální pokrývky kůže budeme využívat pouze v bazénu, na ostatních trénincích budeme nosit naše normální oblečení,“ jasně specifikoval, kdy budou svá tetování Samoané zakrývat.

Kromě ragbistů Samoi budou respektovat kulturu Země vycházejícího slunce i reprezentanti Nového Zélandu. „Máme v hotelu onsen, něco jako lázně. V Kashiwa, kde jsou lázně veřejné, budeme nosit dlouhý rukáv nebo podkolenky,“ říká Novozélanďan Smith. „A to je v pořádku. Jsme v Japonsku. Musíme se podřídit jejich kultuře,“ řekl na závěr Smith.