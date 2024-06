Ragbisté Říčan dál kralují, mistrovský titul získali počtvrté za sebou

Hráči Říčan vyhráli už základní část šestičlenné soutěže a měli proto i výhodu domácího prostředí. Ve finále položili v každém poločase po dvou pětkách a ve všech čtyřech případech byl po nich úspěšný i kopáč Tristan Horak, který tak k vítězství přispěl osmi body. Soupeř se prosadil až za stavu 0:28, v závěru se dvakrát podařilo položit míč do koncové zóny kapitánovi Danu Hoškovi.

„Teď už zbývá jen dorovnat Třinec v hokeji,“ připodobnil v tiskové zprávě České rugbyové unie kapitán Říčan Jan Šedivý sérii triumfů k vítěznému tažení Ocelářů v hokejové extralize. „Nikdo jsme tomu nevěřili, jsme strašně nadšení, že jsme to znovu dokázali. V tomhle utkání rozhodla naše kvalitní obrana. Věděli jsme, že Praga je silná ve standardkách, to se potvrdilo, ale my jsme byli připravení,“ řekl trenér vítězů Miroslav Němeček, pro kterého znamenal zisk titulu vítěznou rozlučku.

Spokojený byl ale i vysočanský soupeř, který do play off postoupil ze třetího místa. „Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že skončíme ve finále, kde prohrajeme 2:4 na pětky, brali bychom to všemi deseti,“ řekl jeden z nejzkušenější hráčů poraženého týmu Petr Čížek. Vysočanský klub čeká na čtvrtý titul po rozdělení federace od roku 2015.