Ragbyové MS ztrácí regulérnost. Organizátoři kvůli tajfunu ruší poprvé v historii zápasy

Tokio Ragbyové mistrovství světa přišlo o regulérnost. Organizátoři největší sportovní akce roku kvůli hrozbě tajfunu Hagibis zrušili důležité sobotní zápasy ve skupinách Anglie - Francie a Nový Zéland - Itálie. Nejistota svírá i klíčový duel Japonsko - Skotsko.

Na tu situaci byli pořadatelé připravení, ale doufali, že k ní nedojde. Poprvé v historii mistrovství světa byly zápasy zrušeny.

Mezinárodní ragbyová unie (IRB) už před turnajem rozhodla, že pokud se kvůli počasí zápas neodehraje, tak bude zrušen bez náhrady a do tabulky se zapíše skóre 0:0 a každý z týmů dostane dva body.

„To rozhodnutí se nám nedělalo lehce. Ale prioritou je bezpečnost,“ prohlásil ředitel turnaje Alan Gilpin. „Pro fanoušky, pro pořadatele, pro dobrovolníky, prostě pro všechny.“

Tajfun se podle předpovědí blíží k východnímu pobřeží ostrova Honšú do oblasti Tokia a Jokohamy, kde se všechna tři utkání v sobotu a v neděli měla hrát. Má jít o největší bouři v tamní oblasti, může způsobit škody v dopravě, dodávek elektřiny atd.

Anglie proti Francii, vrcholný zápas skupiny C, souboj o první příčku. Jeho zrušení není pro vývoj turnaje až tak zásadní, obě evropské velmoci si s předstihem zajistily postup do čtvrtfinále.

„Do přípravy na zápas s Francií jsme vložili hodně fyzické, emocionální, taktické práce, ale nastala situace, kterou neovlivníme,“ prohodil trenér anglické reprezentace Eddie Jones. „Nejvíc je mi líto našich fanoušků, cítíme s nimi.“

Z rozhodnutí direktoriátu do něj půjdou Angličané z první příčky proti druhému v pořadí skupiny D (Austrálie) a Francouzi z druhého místa proti vítězi skupiny D (Wales). V případě výhry Francie by pořadí bylo opačné.

Nejvíc je však bita Itálie. Zrušením utkání proti Novému Zélandu přišla o naději na postup, její hráči i fanoušci o zápas proti nejslavnějšímu reprezentačnímu mužstvu planety.

I když by byla outsiderem a All Blacks obrovským favoritem, úplně bez šance by nebyla. V případě senzačního vítězství by Italové mohli největšího adepta na zlato ve skupině vyřadit a sami projít do vyřazovacích bojů.



„Uvědomujeme si, že fanoušci Anglie, Francie, Nového Zélandu a Itálie jsou zklamáni. Ale věříme, že tohle rozhodnutí ocení, jde o jejich bezpečnost. Ta musí být na prvním místě,“ prohlásil Gilpin.

Největší zásah do regulérnosti šampionátu by však přišel s rozhodnutím zrušit nedělní souboj domácích Japonců proti Skotsku.

Pořadatelská země zatím na hřišti šokovala, je bez ztráty bodu a míří poprvé v historii do čtvrtfinále. Ale v případě porážky se Skotskem by o postup mohla přijít. Naopak Skotové potřebují Japonce porazit, aby pro ně turnaj neskončil.

„Jsme v kontaktu s vedením unie a děláme všechno, abychom se připravili na rozhodující zápas,“ řekl mluvčí skotské reprezentace. „Očekáváme, že budou přijata veškerá opatření, která by Skotsku umožnila se o postup do čtvrtfinále poprat na hřišti.“

Tajfun by měl v oblasti odeznít v neděli ráno místního času, výkop je na programu 19.45. Konečné rozhodnutí musí zaznít šest hodin před utkáním.

„Pro nás to není tak velký problém, protože jsme se kvalifikovali do play off,“ řekl novozélandský trenér Steve Hansen.

„Ale pro Skotsko je to potenciální katastrofa. Život není spravedlivý, a tak proč by měl být spravedlivý sport? Je to test vašeho odhodlání. Musíte ho přijmout, i když se vám to nelíbí.“

Fanoušci sice dostanou zpátky peníze za vstupenky, ale zážitek z vrcholných zápasů jim to nenahradí.

„Je to k smíchu, na druhé straně pobřeží je všechno v pořádku. Od vás je to naprostý nedostatek respektu k lidem, kteří se do Japonska za ragby vydali,“ bouří se jeden z francouzských fanoušků v diskuzi pod oznámením ředitele Gilpina.

„Nepochopitelné. Pořádáme mistrovství světa v ragby v Japonsku během tajfunové sezony. Mistrovství světa v atletice v Kataru uprostřed léta a divíme se, že je tam horko a závodníci kolabují. Takže příští zimní olympijské hry na Sahaře?“ rýpl si další.

Od šéfů turnaje je to nešťastné rozhodnutí, i když bylo vyřčeno dopředu. Stačilo utkání přeložit na jiné stadiony, případně odložit o den. Stejně se turnaj hraje dlouhých šest týdnů a zásah do programu by neměl mít vážný dopad.

Co když budou pořadatelé nuceni rušit utkání vyřazovací fáze?

„Rizika jsou prostě příliš velká na to, aby nám umožnila spravedlivý a jednotný přístup pro nepředvídané události pro všechny týmy a účastníky,“ řekl Gilpin.

Tajfun zároveň ohrožuje víkendový program Velké ceny formule 1 v Japonsku.