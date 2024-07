Stříteský obhájil vítězství na Bohemia rallye a upevnil si vedení v MČR

Čtyřiadvacetiletý Stříteský si loni v Mladé Boleslavi připsal premiérový triumf v MČR a letos na něj dokázal navázat. Do průběžného vedení se dostal po druhé rychlostní zkoušce a první místo už neopustil. Mareš se mu sice po předposledním testu dokázal přiblížit na 1,8 sekundy, ale Stříteský v závěrečné městské erzetě útok odrazil a navázal na vítězství z květnové Rallye Český Krumlov.

„Až do konce jsem musel jet naplno, protože Filip jel dnes fakt rychle. Ráno bylo zrádné a odpoledne chytil fakt pěkné tempo. Ale vyšlo to. Jsme rádi, že se to znovu podařilo tady, kde se nám to podařilo (vyhrát) poprvé,“ řekl Stříteský České televizi.

Bohemia rallye teď bude patřit mezi jeho oblíbené soutěže. „Rozhodně to tak bude. Na Bohemku vzpomínáme rádi, nejen proto, že jsme tady vyhráli. Ale vybojovali jsme tady i první bednu a startovali tady s podporou továrního týmu. Je to jedno s druhým,“ uvedl pilot týmu Auto Podbabská Škoda Mol.

Mareš se letos představil ve druhém odjetém závodě MČR a nakonec vylepšil výsledek z Českého Krumlova, kde byl čtvrtý. „Dali jsme do toho všechno a myslím si, že se nemáme za co stydět. Od rána až do poslední zatáčky jsme jeli hranu. Druhé místo v téhle konkurenci je super výsledek,“ řekl Mareš, jenž v poslední zatáčce zavadil o obrubník a lehce poškodil kolo.

V cíli třetí Kopecký si ani ve třetí soutěži seriálu nedokázal připsat výhru, ze hry o první místo jej podle jeho slov připravila menší chyba na jedné ze sobotních erzet, kde zaváhal a ztratil asi sedm sekund. „Pak už jsem se nedokázal posunout dopředu. Klukům gratuluji,“ ocenil Kopecký výkon Stříteského a Mareše.

Český šampionát bude pokračovat v polovině srpna ve Zlíně, kde se uskuteční Barum Czech rallye.