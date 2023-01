Macík vyhrál zkrácenou třetí etapu Rallye Dakar, program ovlivnilo počasí

Martin Prokop byl mezi automobilovými jezdci klasifikován na 17. místě a klesl v průběžném pořadí na desátou pozici. Výsledky jsou ale neoficiální, řadu posádek zastavili pořadatelé už na 240. kilometru. Na trase z Úly do Háilu přitom měli účastníci absolvovat celkem 447 km dlouhou rychlostní zkoušku.

Prokop i Macík již před startem avizovali, že ve druhé části etapy má pršet. Tým Buggyra ZM Racing na sociálních sítích sdílel video, na kterém bylo vidět, jak při bouřce padají i kroupy.

„Fouká strašný vítr a erzeta je o 70 km zkrácená kvůli počasí. Směrem do cíle jsou strašné mraky, prší a helikoptéry sedí tady a nemůžou letět. Kvůli bezpečnosti my i motorky stojíme tady a nejedeme dál,“ uvedl Prokop na sociálních sítích.

„Byl to trošku mordor a zažili jsme něco, co ještě nikdy dříve. Buggyny plavaly, jednu jsme i tahali. Chtěli jsme jim pomoct, ale bohužel se nám přetrhlo lano,“ popsal Macíkův navigátor František Tomášek dramatické momenty u jedné z rozvodněných řek.

Macíka etapové vítězství překvapilo. „Mysleli jsme si, že nám to nejede, ale postupně jsme všechny dojeli. Před jednou skálou ostatní udělali malou chybku a my jsme je předjeli z druhé strany. Trefili jsme tři kontrolní body, což bylo zásadní, a jsme první v cíli,“ uvedl.

Valtra porazil o čtyři minuty. Loprais byl pomalejší než vítěz bezmála o jedenáct minut, ale průběžně vede s náskokem 9:15 před nově druhým Valtrem. Macík je nadále pátý s více než hodinovým mankem způsobeným pondělními technickými problémy.

Český pilot Martin Prokop ve 3. etapě Rallye Dakar.

Mezi automobily byl na zkrácené trase nejrychlejší Francouz Guerlain Chicherit. Výrazně ztratil dosavadní lídr Carlos Sainz ze Španělska, který musel na půl hodiny zastavit a celkově byl o více než hodinu pomalejší než vítěz. Téměř dvacet minut ztratil i obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru, přesto se posunul do čela průběžného pořadí.

Prokop měl odstup na vítěze bezmála 23 minut. „Byla to hodně rychlá erzeta. Drželi jsme rytmus, ale bohužel se ukázalo, co jsme čekali, že máme málo výkonu. Když se sejde středně rychlá až rychlá trať, měkký písek po dešti a nadmořská výška, tak náš atmosférický motor netáhne,“ přiznal Prokop. V podobných podmínkách by se navíc nyní mělo závodit několik dní.

Podle plánů do původního cíle dojela jen část motocyklistů. Etapu ovládl Australan Daniel Sanders a dostal se do čela kategorie. Doposud nejlepší Čech Martin Michek ve výsledcích dlouho chyběl, nakonec zajel osmnáctý čas a v průběžném pořadí se posunul na 17. místo.

Český motocyklista David Pabiška ve 3. etapě Rallye Dakar.

Sanders dnes porazil druhého Skylera Howese z USA o více než šest minut, dosavadní lídr Američan Mason Klein ztratil téměř sedm a klesl na druhé místo za Sanderse. Michek zaostal za vítězem o 21:15 minuty a celkově si polepšil o jednu pozici.

„Byla to opravdu hezká speciálka. Více se to sypalo, bylo to spíše na písku, což vítám. Je to lepší než jízda po kamenech. Snažil jsem se v tom přidávat také více plynu. Za mě to byl super výsledek, do patnáctky jsem neztratil moc času, možná jen minutku a půl,“ uvedl Michek na sociálních sítích a poděkoval kolegům z Prokopova týmu, kteří mu v servisní zóně půjčili bundu a rukavice. „Byl to opravdu marast. Hodně husté. Jezdit v tričku kolem deseti stupňů za deště není ideální,“ dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

V závodě již nepokračuje jeden z favoritů a vítěz z roku 2020 Ricky Brabec z USA. Tovární jezdec Hondy na 275. kilometru havaroval a záchranáři ho letecky přepravili do nemocnice. Po druhé etapě šestý muž průběžného pořadí si stěžoval na bolest v oblasti krčních obratlů.