Macík vyhrál na Dakaru další etapu. Prokop je šestý mezi automobilisty

Martin Prokop přes technické problémy zajel dvanáctý čas mezi automobilovými jezdci a celkově se posunul už na šestou pozici. Mezi motocyklisty si rovněž o jednu příčku polepšil Martin Michek, který na trase z Rijádu do Davadmí skončil desátý a opět uzavírá první desítku průběžného pořadí. Posádky absolvovaly celkem 873 kilometrů, z toho 483 km tvořilo rychlostní zkoušku.

Macík vyhrál původně s náskokem 2:09 minuty před Mitchelem Van den Brinkem. Souboj s dlouho vedoucím Nizozemcem rozhodl v závěru a o primát ho nepřipravila ani následná devadesátisekundová penalizace. „Závodili jsme jenom spolu úplně celý závod. My jsme se ho drželi, pak jsme ho docvakli, oni udělali navigátorskou chybu. Taky jsme chvilku hledali, ale našli jsme lépe a pak jsme letěli až do cíle. Náročná etapa, úzký (cesty), keře, pak obrovský duny, který jsme nečekali,“ líčil na sociálních sítích Macík.

Loprais za ním zaostal o 19 minut a 18 sekund, Macíkův celkový náskok tak přesáhl hodinu a půl. Naproti tomu Loprais má vůči van den Brinkovi k dobru už jen necelou čtvrthodinu.

V kategorii automobilů dál vede Španěl Carlos Sainz starší, ale vítěz sedmé etapy Sébastian Loeb z Francie se k němu po letošním třetím dílčím triumfu přiblížil na rovných 19 minut. Prokopovi k posunu pomohla smůla dosud druhého Švéda Mattiase Ekströma, který kvůli poškozenému závěsu kol nabral více než tříhodinovou ztrátu.

Martin Prokop během 7. etapy Rallye Dakar

Prokop po sobotní šesté příčce teprve potřetí letos skončil mimo první desítku a za Loebem zaostal o 26 minut. Přesto si polepšil a šestá pozice by znamenala na konci rallye vyrovnání osobního maxima z loňska a z roku 2019. O téměř 11 minut nyní zaostává za pátým Ginielem de Villiersem z JAR, na pouhé dvě minuty a 10 sekund se k němu ale přiblížil Francouz Mathieu Serradori.

„Byla to síla, extrémně dlouhá, brutální etapa. Dala nám zabrat jak terénem, tak navigací, od začátku byla navigačně složitá,“ řekl Prokop. S vozem začal mít problémy v polovině trasy. „Přesně v půlce začal škytat a začal nám odpojovat motor. Přepínali jsme to do přejezdového režimu a nějak to jelo. Pak byla neutralizace, tak jsme to zkusili celé resetovat a začalo to líp fungovat. Jsem rád, že jsme Shreka (auto) dovezli, protože jak to začalo vynechávat na rovině, tak jsem cítil fakt velký problém,“ konstatoval Prokop.

Lídrem mezi motocyklisty zůstal Američan Ricky Brabec, ale jeho náskok na Rosse Branche z Botswany se zmenšil na pouhou sekundu. Nejrychlejším motocyklistou na úvod druhé poloviny slavné soutěže byl letos rovněž potřetí José Ignacio Cornejo Florimo z Chile a posunul se na celkové třetí místo.

Michek pokračuje v soutěži s poraněným zápěstím a v předchozí maratonské etapě vypadl z top ten. Po dnu volna vybojoval třetí letošní umístění v desítce i díky čtvrthodinové penalizaci Portugalce Ruie Goncalvese a v průběžném pořadí poskočil před francouzského soupeře Jean-Loupa Lepana. Od devátého Štefana Svitka ze Slovenska nyní dělí jezdce týmu Orion Moto Racing Group bezmála 33 minut.

„Stálo to zase hodně sil a hodně psychiky. Jsem rád, že se stav mé ruky zlepšil, lépe drží. Ale na čtyřicátém kilometru jsem měl pád, málem jsem narazil do větších kamenů. Jsem trochu podrbaný, pocuchaný. Ruka ale vydržela, byla v pohodě. Potřebujeme teď hlavně štěstí a trochu pohody, aby se nám to vyvedlo a dojeli jsme do cíle. Už nám zbývá pět dní,“ uvedl Michek.

Problémy měl druhý nejlepší český motocyklista Milan Engel, který v úvodu nabral ztrátu kvůli prasklé rozetě. Pokračování v soutěži mu umožnil Jaromír Romančík, jenž mu poskytl kolo z vlastního stroje. Zdržení umocněné ještě patnáctimnutovou penalizací nakonec pro Engela znamenalo ztrátu tří pozic a je dvaadvacátý.