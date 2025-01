Motocyklista Michek na Dakaru končí, Prokop útočil v etapě na třetí místo

Prokop v úterní etapě po technických problémech ztratil téměř hodinu a půl a výrazně si zkomplikoval boj o umístění v popředí celkové klasifikace. Ve středu se ale jezdci týmu Orlen Jipocar dařilo mnohem lépe a v první části maratonské etapy, při níž nemají účastníci 47. ročníku rallye k dispozici pomoc mechaniků, bojoval o vyrovnání svého i českého maxima mezi osobními auty. Nakonec jej od třetího místa dělilo deset sekund.

Etapu vyhrál domácí Jazíd Rádží a posunul se na průběžně druhé místo s odstupem necelých sedmi minut na Lategana.

Michkovo snažení ve slavné soutěži ukončil přetržený řetěz. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group zastavil na 288. kilometru rychlostní zkoušky a musel čekat na pomoc pořadatelů. Před středeční etapou byl Michek průběžně patnáctý.

„Bohužel, cesta pro mě skončila. Rozškubl se mi řetěz. Nevím, jestli se mi tam dostal kámen nebo něco jiného, nevím. To se stává. Důležité je, že jsem v cajku a obešlo se to bez pádu. Teď to bolí, ale dělal jsem maximum,“ uvedl Michek ve videonahrávce.

Vedení mezi motocyklisty si upevnil Sanders, který si připsal už třetí letošní etapový triumf. Na druhé místo průběžného pořadí se posunul druhý Tosha Schareina ze Španělska, který celkově ztrácí 13:26 minuty.

Novou českou jedničkou je Dušan Drdaj, který je průběžně dvacátý. Nejrychlejší byl ve čtvrté etapě Jaromír Romančík, jenž zajel 18. čas se ztrátou 21:09 minuty na Sanderse.