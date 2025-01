Michek i Prokop vstoupili do Dakaru dvanáctými časy, Macík byl třetí

Macík byl v pátek o 23 sekund pomalejší než loni celkově třetí Nizozemec Mitchel van den Brink. Dařilo se i dalším českým posádkám. Martin Šoltys byl ve stejném čase jako Macík čtvrtý a Aleš Loprais skončil šestý. Celkem osm kamionů se vměstnalo do jedné minuty. Tomáš Vrátný a Karel Poslední se umístili v druhé desítce pořadí.

„Bylo to přesně takové, jak organizátoři slíbili. Úzká trať, pravá levá. Mezi křovíčkama a ve skalách. Za mě v pohodě, párkrát jsem to prodal, i když to asi nebylo nutné. Dojeli jsme třetí, což znamená, že do 1. etapy budeme startovat třetí mezi kamiony, což je docela cajk. Uvidíme, jak se bude prášit,“ řekl Macík na sociálních sítích.

Spokojený byl i Šoltys, který loňský ročník kvůli zranění vynechal. „Jsem rád, že už rallye odstartovala, něco se začalo dít a spadla z nás nervozita. Bylo to jen 30 kilometrů, ale intenzivních. Jeli jsme rychle. Bohužel jsme trefili kámen a poničili ráfek na zadním kole, ale jinak to bylo super,“ uvedl člen týmu Tatra Buggyra ZM racing.

Michek byl o 61 sekund pomalejší než nejrychlejší Australan Daniel Sanders. Z dalších českých jezdců obsadili Dušan Drdaj 26., Milan Engel 38. a debutující Adam Peschel 45. místo.

„Byla to neskutečná divočina plná zajímavých věcí. V polovině prologu, asi na patnáctém kilometru, jsem tam měl navigační chybku, kvůli které jsem ztratil deset nebo patnáct vteřin,“ řekl Michek v nahrávce pro média. „Prolog byl jinak hezký, krásný. Snažil jsem se jet na maximum a věděl jsem, že podobně to pojmou všichni. Zítra nás čeká prašná etapa, je proto dobré startovat zepředu. Za dvanácté místo jsem moc rád,“ dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group, který obhajuje loňské desáté místo.

Diváci si fotí automobil Giniela De Villierse v prologu Rallye Dakar.

Mezi automobily byl nejrychlejší Jihoafričan Henk Lategan, druhý Mattias Ekström ze Švédska ale zaostal jen o sekundu. Prokop byl pomalejší o 44 sekund. Druhý Čech na startu v kategorii Karel Trněný byl 38. Aliyyah Kolocová startující v českém týmu Buggyra ZM Racing zajela 29. čas.

„Prolog byl navigačně docela hnusný, neustálá změna směrů ve velké rychlosti. Spousta křoví, ztratili jsme jedno zrcátko, ale auto fungovalo skvěle,“ pochvaloval si Prokop na sociálních sítích a přiznal, že sám udělal několik chyb. „Bylo to ale spíše proto, že jsem se moc snažil a nezahnul tam, kde jsem měl. Nebo už to nešlo. Ale dobré, pro začátek závodu je to fajn,“ dodal Prokop.

Přímo na trati české posádky podporoval i prezident České republiky Pavel Petr, který je na soukromé cestě v Saúdské Arábii od čtvrtka, kdy se potkal s účastníky v bivaku v Biše. „Byl u startovní pásky, povzbuzoval. Když se s námi potká, tak s ním vždycky prohodíme několik slov. Jsme za to moc rádi a kluky to namotivovalo. Bylo vidět, že je to potěšilo,“ řekl šéf týmu Orion MRG Ervín Krajčovič.