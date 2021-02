Ranní forma nevěstila nic dobrého, bronz proto Samkovou potěšil. Pomohla i překvapivá zbraň

Idre Fjäll Nepovedené ráno, kdy se v měřených tréninkových jízdách našla až na konci výsledkové listiny, proměnila snowboardcrossařka Eva Samková na mistrovství světa v Idre Fjäll v bronzové odpoledne. V mrazivém Švédsku se potýkala s ledovou tratí i střídáním světla a stínu. Světový titul sice neobhájila, ale třetí místo je jejím druhým umístěním na stupních vítězů na MS.

Olympijská šampionka ze Soči a bronzová medailistka ze ZOH v Pchjončchangu dlouho nemohla zlomit prokletí světových šampionátů. Dnes to zprvu také nevypadalo, že by to měl být její medailový den.

„Ráno to vůbec nešlo. Evka byla poslední v měřených tréninkových jízdách, druhou vůbec nedojela,“ řekl v nahrávce pro média trenér Marek Jelínek.



Jeho svěřenkyně se snažila hodit dopolední nezdary za hlavu. „Šla jsem do závodu s tím, že tam nechám maximum, a pak ať se děje, co se děje,“ vyprávěla Samková. Vytáhla nezvyklou zbraň.

„Nakonec Evka paradoxně díky skvělým startům bojovala o medaile,“ řekl trenér. Právě starty přitom bývají slabinou dvojnásobné vítězky Světového poháru, protože se kvůli chronicky pochroumaným ramenům nemůže opřít do startovní brány tak silně jako soupeřky.

Tady jí ale první desítky metrů tratě seděly, vždy se dostala do znatelného vedení. Pak ale trochu bojovala s podmínkami. „Po první klopence nám pak svítilo sluníčko přímo do očí, protože bylo hrozně nízko. Bylo poměrně špatně vidět. Bylo hodně přejíždění ze slunce do stínu. A bylo to hrozně uklouzané, ledové, takže tam člověk chytá balanc. Furt jsem stála a čekala, co přijde. Myslím ale, že jsem se každou jízdu zlepšovala,“ líčila Samková.

Ve finále tentokrát nemohla předvést případný útok ze zadní pozice, kam se v průběhu jízdy propadla, jako při vítězném závodě SP v italské Chiese. Upadla totiž před ní Australanka Belle Brockhoffová, která stíhala vedoucí Britku Charlotte Bankesovou. Za nimi jely vedle sebe na třetím až čtvrtém místě Samková s Italkou Michele Moioliovou.

Sedmadvacetiletá Češka se chtěla hlavně vyhnout kolizi. „Vypadalo to, že obě spadnou, nebo minimálně jedna. Belle, která spadla, mi jela do cesty. Sledovala jsem, kam bude padat, a nestihla jsem se připravit na tu druhou pyramidu,“ popsala Samková kritickou situaci v závěru závodu.

Kvůli tomu nezvládla „prošlapat“ nižší skok a následující boule, aby byla rychlejší. „Letěla jsme moc vysoko, přeletěla jsem to a nestihla jsem to dodupat. Kdyby se tohle nestalo, tak bych to možná ještě zadupala, ale zase by tam bylo o tu jednu holku navíc. Takže já jsem spokojená s tím třetím místem, je to super,“ doplnila Samková, která skončila za Bankesovou a olympijskou vítězku Moioliovou.

V pátek by ráda zabojovala o další úspěch s Janem Kubičíkem v soutěži družstev. „Myslím, že s Johnnym jsme černí koně. Johnnymu to tady jde,“ poznamenala s úsměvem. Kubičík dnes v individuálním závodě vypadl v osmifinále, kde skončil třetí.