Ředitel překážkových závodů: Za zrušené závody jsme přišli až o milion, snad to jednou doženeme

Praha Patří mezi největší tuzemské pořadatele extrémních překážkových závodu a stejně jako ostatní sportovní organizace, i Gladiator Race se musel potýkat s problémy zapříčiněnými koronavirovou pandemií. „Museli jsme změnit pravidla, abychom mohli znovu začít pořádat závody,“ prozradil ředitel Gladiator Race Pavel Cibulka. Jak moc je pandemie zasáhla a kam až se vyšplhaly ztráty?

Lidovky.cz Jak moc vám koronavirus narušil letošní sezonu?

Samozřejmě docela zásadně. Museli jsme překopat kompletně celý program a kalendář, který jsme měli připravený včetně čtyř sezónních Triumphalis. Do toho padla stopka na několik měsíců, navíc jsme vůbec nevěděli, kdy se závodit začne. Byla to pro nás velká čára přes rozpočet.

Lidovky.cz Bylo těžké se s tím v první chvíli vypořádat? Přeci jen to byla situace, na kterou nikdo připravený moc nebyl...

Nechtěli jsme se spoléhat na to, že nám někdo pomůže, takže jsme se celou dobu snažili nějak zařídit sami. Někdy v dubnu jsme tedy začali stavět tréninkovou arénu, kterou jsme chtěli zařizovat tak i tak. Myšlenka byla taková, že i kdyby mělo chodit jen deset lidí, chtěli jsme fungovat. Hodně nám to pomohlo, protože jsme si vytvořili zázemí, kde jsme byli schopni závod pro padesát či sto lidí pořádat.

Lidovky.cz Byli jste mezi prvními, kdo sezonu obnovil. Jaká opatření jste v prvních závodech museli zajistit?

Udělali jsme úplně nová pravidla, aby byla v souladu se všemi vládními nařízeními. Na startu, u registrací, prakticky všude jsme měli třeba desinfekce. Museli jsme zakázat i to, aby si mohli závodníci během závodu vzájemně pomáhat, což běžně mohou. Tohle omezení nás hodně mrzelo, ale potřebovali jsme omezit kontakty mezi nimi na minimum. Zvětšili jsme také časové rozestupy na startu, snížili počet dobrovolníků na některých překážkách… Vrátili jsme se hodně omezeně, ale vrátili.

Lidovky.cz Byli jste v kontaktu s hygienou nebo jiným kontrolním úřadem, který vám pomáhal v dodržení všech potřebných opatření?

Ano. Řešili jsme to s jedním partnerem, který v Praze pořádá běžecké závody. On byl v kontaktu přímo s hygienou. My to řešili na více stranách.

Lidovky.cz Vydávaná opatření se v poslední době mění prakticky ze dne na den. Jak moc bylo složité sledovat a přizpůsobovat se pokaždé těm aktuálním?

Já se přiznám, že to pro nás bylo strašně složité v květnu. Tam se neustále měnila data rozvolňování. My měli připravenou akci pro 50 lidí na 6. června, to se pak měnilo na 25. května, pak zase na 8. června… Třikrát se měnil termín, padlo kvůli tomu vniveč spousty práce a příprav. Byla to opravdu taková zkouška.

Lidovky.cz Jak je to teď vůbec se zájmem lidí o závody? Je zvýšený, nebo se ještě většina bojí?

Musím říct, že tam ještě jisté obavy vidět jsou, obecně bych řekl, že i taková apatie a letargie. Spousta lidí tři měsíce nic nedělala, přibrala a jak před sebou neměla žádný cíl, tak na tuhle sezonu úplně rezignovala. Hodně lidí nám píše, že by chtělo běhat třeba až za rok.

Lidovky.cz Počítali jste už finanční ztráty způsobené koronavirem?

Ještě jsme je radši nepočítali. (směje se) Doufám, že to budeme nějak dohánět, ale teď ještě určitě ne. Několik závodů jsme úplně zrušili. Tím, že děláme závody pro 1500 lidí, jsou ztráty v řádech statisíců, spíš milionu.

Lidovky.cz NSA na začátku měsíce zveřejnila dotační výzvu, která by měla přinést miliardu pro sportovní organizace. Už jste zjišťovali, jestli máte na tuto finanční pomoc také nárok?

Zatím to stále zkoumáme. Přiznám se, že si nejsem jistý, zda si na to budeme moci sáhnout, nebo ne. Momentálně to řešíme, ale je to stále aktuální, takže zatím nevím, jak to dopadne.

Lidovky.cz Jaké závody teď v nejbližší době vlastně pořádáte?

Nedávno jsme pořádali první velký závod, který se akorát musel přesunout z Holic do Hradce Králové. Mezitím jsme měli několik menších závodů pro sto lidí, ale to byla spíš jen taková snaha vrátit se do nějakého normálu a přinést něco lidem. Závod, kde může být 30 dobrovolníků a 70 závodníků bylo spíš z naší strany takové gesto, abychom sezonu nějak nastartovali.