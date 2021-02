Rekordní zápis. Freediver Vencl uplaval bez závaží a neoprenu 80 metrů pod ledem

Lahošť Český freediver a reprezentant ve volném potápění David Vencl se postaral o zápis do Guinnessovy knihy rekordů v plavání pod ledem. V zatopeném lomu Vápenka v Lahošti na Teplicku uplaval v předepsaných podmínkách bez neoprenu, čepice a závaží 80 metrů. Dosavadním rekordmanem byl Dán Stig Severinsen, který v roce 2013 uplaval 76,2 metru. Nové maximum ještě podléhá posouzení a potvrzení organizace Pure Apnea.

Vencl rekordní vzdálenost urazil za minutu a 35 sekund. Před pokusem předpokládal, že poplave o deset sekund déle. „Bylo to rychlejší, než jsem čekal. Cítil jsem se výborně, přeci jen jsem měl natrénováno. Byl jsem pod ledem v tréninku asi třikrát na 75 metrech a teď v pátek jsem si dal 90 metrů,“ řekl dnes Vencl novinářům.

Pro uznání zápisu do Guinnessovy knihy rekordů musí mít led minimálně 30 centimetrů. Podle Vencla byl silnější, upozornil ale, že tloušťka ledu nemá na výkon žádný vliv. „Ta voda je vždycky stejně studená,“ doplnil.

V ledu měl několik vysekaných jistících děr, na bezpečnost dohlížel tým zkušených potápěčů Seamasters z Teplic. „Když to tak řeknu, nejdůležitější je zachovat chladnou hlavu. A to v tomhle prostředí není úplně problém,“ podotkl Vencl s úsměvem.



Rozhodčí z asociace Pure Apnea dal podle Vencla výkonu bílou kartu. „To znamená, že to vypadá, že to je světový rekord. Ale neviděl mě, jak plavu pod ledem, takže musí zkontrolovat videozáznam a potom to potvrdit,“ vysvětlil Vencl. Zda rekord překonal, to se oficiálně dozví zhruba za 12 týdnů po posouzení.