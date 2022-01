Voráčová jako Djokovič. České tenistce Austrálie zrušila víza, skončila ve stejném imigračním hotelu

V kůži Novaka Djokoviče? V tuhle chvíli ne zrovna záviděníhodná role, ale Renata Voráčová do ni vklouzla. Česká deblová specialistka se stejně jako mužská tenisová jednička ocitla v karanténním Park Hotelu v melbournské čtvrti Carlton. V Austrálii se dostala do potíží s vízem, protože podle televize ABC nesplňuje podmínky pro vstup do země.