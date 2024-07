Judistka Zachová vypadla v prvním kole, nestačila na Maďarku Özbasovou

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži Judo Muži:

Do 81 kg: 1. Nagase (Jap.), 2. Grigalašvili (Gruz.), 3. I Čun-hwan (Korea) a Machmadbekov (Tádž.), 5. Casse (Belg.) a Esposito (It.). Ženy:

Do 63 kg: 1. Leškiová (Slovin.), 2. Awitiová (Mex.), 3. Agbegnenouová (Fr.) a Fazliuová (Kos.), 5. Piovesanaová (Rak.) a Kristová (Chorv.), ...17. Zachová (ČR).