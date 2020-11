Řev King Konga je zpět. ‚Že mi je padesát? Ok, ať mi to řeknou ti srabi v ringu,‘ hrozí kubánský obr

LOS ANGELES Deset těžkých vah si to rozdá v pěti zajímavých soubojích dnes v Los Angeles. Hlavní postavou pak bude muž, který dosud prohrál pouze (dvakrát) s knockoutérským esem Deontayem Wilderem. Jednačtyřicetiletý kubánský levoruký ranař přezdívaný „King Kong“ – Luis Ortiz. Soupeřem mu bude Američan Alexander Flores.

Z posledních pěti duelů má ve svém rekordu dvě prohry. Obě s Američanem Deontayem Wilderem. Tehdy ještě šampionem WBC v těžké váze.

Poprvé jej „Bronzový Bombardér“ ukončil v březnu 2018 v desátém kole po vyrovnaném průběhu, kdy vedl u všech tří bodových 85-84. Podruhé loni v listopadu už v kole sedmém. Devět vteřin před gongem. Ve chvíli, kdy Ortiz vedl 3-0 na body (2x 59-55 a 58-56). Chvilka nepozornosti jej ale stála tvrdou prohru a řádný bolehlav.

„Ta druhá prohra mě mrzí daleko více. Jedna vteřina mi vzala vše, na čem jsem těch sedm kol pracoval. Neviděl jsem tu jeho pravačku. Opravdu neviděl. A do dnešního dne jsem neviděl ani záznam toho zápasu. Stejně jako toho prvního. Proč? Na oba mám výjimečný pohled, lepší než ten v televizi s maximálním rozlišením. Ve své hlavě,“ ukáže pro rozhovoru ve své tělocvičně v Miami na Floridě na svoji hlavu.



„A ne, neboj, nemám noční můry. Není důvod. Minulost je minulost. Ale jsem tu, abych se díval dopředu. Poučil jsem se. A chci vyhrávat. Chci se stát mistrem světa, to mě žene vpřed,“ vysvětluje dál skrze svého kouče Hermana Caiceda. Jako většina jeho krajanů se prostě ani po emigraci ze své domoviny příliš neobtěžoval s tím, aby se naučil anglicky. Respektive, aby ji používal ve chvíli, kdy to není nezbytně nutné.

Svůj zájem soustředí jiným směrem. Ke změnám v tréninku. Muž, který v březnu letošního roku oslavil už 41. narozeniny, změnil například kondiční přípravu. Přestože ze začátku na dechová cvičení Jukky Toivoly koukal nedůvěřivě. Nyní se neobejde trénink bez této záležitosti. Přestal dřít v posilovně, přesto už při odvetě s Wilderem vypadal štíhleji, lépe než kdy dříve.

„Bude mít tak 110 kilo (o tři více než naposledy, což také splnil, na váze měl 109,5 kg). Ale zase bude vypadat lépe než posledně. Bude to v kvalitě,“ tvrdí Caicedo o svém svěřenci, který stihl během amatérské kariéry údajně přes 360 zápasů (údajně má bilanci 349-19) a dostal se do čtvrtfinále MS 2005. Tehdy ještě ve váze těžké do 91 kg, když v prvním kole porazil našeho Lukáše Viktoru.

Od té doby už uteklo hodně času. Sám Ortiz toho zažil více než dost, včetně útěku z „ostrova svobody“ za tou skutečnou svobodou, když ale musel chvíli žít na Floridě bez své velké a milované rodiny. Včetně dcerky, která má vzácné onemocnění kůže známé pod názvem „nemoc motýlích křídel“ (extrémní citlivost pokožky na jakýkoliv dotek). Mimochodem založil i nadaci, která se léčbě takto zasažených lidí věnuje. Daruje na ni část svých výdělků.



A rád by dceři udělal radost pásem mistra světa. Už jím sice byl, ovšem regulérní šampion WBA v době, kdy federaci vládl „super-šampion“ Vladimir Kličko, prostě neměl takový zvuk. A Ortiz to moc dobře ví. A chce ještě jednu velkou šanci, byť ani on nemládne.

„Hele, ale já se vlastně mladší cítím. Vážně, nikdy jsem se necítil tak dobře jako nyní. Jak v tréninku, tak celkově. Půl roku jsem se vedle tréninku mohl věnovat rodině. A nic není lepší tělocvična než běhání po zahradě s dětmi,“ usmívá se muž, který má přezdívku „King Kong“.

Proč? To dokazuje ve chvíli, kdy přijde během rozhovoru před sobotním galavečerem pošťák a on ho přivítá řevem, po kterém se otřásají okna. Listonoš se možná usmívá, soupeřům v ringu s Ortizem ale do smíchu není. Kromě Wildera na něj nikdo v profesionálním ringu nenašel recept. Posměškům na jeho věk, který je údajně o deset vyšší, než uvádí, navzdory.



„Tak proč se mnou tyhle hvězdy, které zpochybňují můj věk, nepostaví? Kde jsou? Vyhýbají se mi. Na rozdíl od Wildera a nyní i Florese. Ti mají můj respekt. Ti, kteří se jen posmívají, ale pak se vymlouvají na to a to, aby se mnou nemuseli boxovat, nikoliv,“ má jasno muž. A že tím mimo jiné míří na britské duo Tyson Fury – Anthony Joshua, není třeba dodávat.

„Postavím se komukoliv a kdykoliv. Je mi to jedno. Srazím k zemi kohokoliv, koho mi postaví, kdo si troufne se mnou do jednoho ringu,“ přidává rozhodně a opět se buší do prsou jako King Kong.

Původně měl dnes v noci stát proti jednatřicetiletému Scottu Alexandremu, nakonec jej čeká o rok mladší Alexander Flores. Na akci, kde se měli představit také Američané s mexickými kořeny Andy Ruiz Jr. s Chrisem Arreolou. Jejich střety měly proti sobě postavit vítěze.



Ruiz se s Arreolou zatím neutkají. Garde ale budou mít hlavní protagonisté akce v Microsoft Theather v LA přesto zajímavé. Chybět nebude další Kubánec, o generaci mladší a neporažený Frank Sanchez, bude hájit pás WBO NABO proti domácímu veteránovi Brianu Howardovi. V akci bude i neporažený bijec z Brooklynu Michael Polite Coffie, talentovaný Steven Torres či portorický olympionik a sparingpartner Ortize i Sancheze, Carlos Negron.

Jak tohle setkání obrů dopadne?