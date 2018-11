Rodačky z Brna, Moskvy a St. Petersburgu jdou v pražském finále hájit americkou čest

PRAHA Žádná Serena, žádná Venus (Williamsovy), žádná Sloane (Stephensová) a už vůbec ne Madison (Keysová) nebo Coco (Vandewegheová). Americké tenisové hvězdy zůstaly z různých důvodů a do víkendového pražského finále Fed Cupu za sebe „poslaly“ druhou garnituru dosud nepříliš známých hráček. Kdo tedy vůbec bude čelit Petře Kvitové Barboře Strýcové, Kateřině Siniakové a Barboře Krejčíkové v boji o ženský tenisový trůn?

Nicole Melicharová (25)

Pro české fanoušky jistě nejznámější pětadvacetiletá rodačka z Brna Nicole Melicharová. Dcera českých rodičů, která odmalička žije v USA, velmi dobře mluví česky i když se znatelným přízvukem.

Jako deblistka specialistka je známá i tím, že hraje po boku o 18 let starší Češky Květoslavy Peschkeové, s níž se letos dostala až do finále Wimbledonu, v němž česko-americký pár prohrál s Krejčíkovou a Siniakovou. S nimi pak vypadly i ve čtvrtfinále nedávného Turnaje mistryň v Singapuru.

Přesto už má na kontě jeden grandslamový titul, letos na wimbledonu si finálové zklamání z ženského deblu vynahradila ve smíšené čtyřhře, kde slavila spolu s Rakušanem Alexanderem Peyou.



S Hrdličkovou pak letos vyhrály na dvou turnajích WTA, tím prvním byl Prague Open ve Stromovce.

„Ráda bych se na žebříčku deblu dostala do první padesátky, a kdyby to šlo i výše, tak by to bylo fantastické,“ říkala ještě loni. Nyní už je patnáctá, a pokud jí to půjde s někdejší světovou jedničkou Peschkeovou tak jako letos, příští rok nahlédne dokonce do první desítky.

Danielle Collinsová (24)

Rodačka ze St. Petersburgu na Floridě je americkým unikátem. Na rozdíl od svých vrstevnic nehrála na žádné z tamních luxusních akademií, necestovala po celých Státech jako ostatní.

Místo toho vystudovala mediální studia na univerzitě a během toho hrála tenis. Tam ale zjistila, že je nejlepší ze všech vysokoškolaček, a proto se rozhodla po promoci věnovat se tenisu naplno.

A její nást byl famózní. Letos poskočila o 125 příček a senzačně se probila až do čtvrté desítky žebříčku WTA. A je velmi pravděpodobné, že brzy bude atakovat první světovou dvacítku.



„Jsem z nižší střední třídy. Neměli jsme tolik peněz, abych si mohla turnaje vybírat,“ vysvětlovala pro ESPN, proč jako juniorka hrávala jen národní akce.

„Nechci být ale jen závislá na tenisu, chci být připravená na svět okolo. Když jsem Halepové sebrala set na US Open v roce 2014, nabízeli mi, ať se hned stanu profesionálkou. Ale upřímně, škola byla pro mě víc. Teď ale vede tenis,“ dodala.

Sofia Keninová (19)

Vycházející hvězdou amerického tenisu je devatenáctiletá Sofia Anna Keninová. Ta je jednou z dalších v Rusku narozených hráček, která se s rodiči odstěhovala do zámoří, aby mohla trénovat už od raného mládí v americké akademii.

Je také jednou z mladých tenistek, které se rozhodly pro americké občanství, a zároveň je hráčkou, kterou trénuje její otec, v tomto případě jde o Alexandera Kenina.

Poprvé se prosadila v ženské kategorii na loňském US Open, kde nestačila až ve třetím kole na nejznámější Ruso-američanku a svůj velký idol Mariu Šarapovovou, jejíž příchod do USA v mladém věku napodobila.

A i když nemá tak raketový start jako Šarapovová, která už v 18 letech vyhrála Wimbledon, posunula se letos díky výborným výkonům na 52. místě žebříčku WTA.

Alison Riskeová (28)

Nejzkušenější z amerického týmu má zároveň největší zkušenost ze zápasů s českými hráčkami.

Například v roce 2013 na US Open povolila superfavorizované Petře Kvitové uhrát jen dva gemy, díky čemuž postoupila premiérově do osmifinále grandslamu.

Vedle jednoho turnajového vítězství v čínském Tchien-Ťinu v roce 2014 se dostala pětkrát do finále. V roce 2016 v Nottinghamu však nestačila na Karolínu Plíškovou, loni v Šen-čenu pak nestačila na Kateřinu Siniakovou.