Když v březnu 2014 stála na stupních vítězů u pobřeží Černého moře, cítila Oksana Mastersová velkou hrdost. Nebyla to její první paralympijská medaile a ani nevyhrála, na zimních hrách v Soči právě dostala stříbro z běžeckého lyžování, prožívala však mimořádnou chvíli. Na počest zlaté Ljudmily Pavlenkové totiž zněla ukrajinská hymna, tedy tóny patřící krajině, kde se Mastersová narodila. „Nebyl to můj zlatý okamžik, ale cítila jsem se, jako by byl,“ líčila své pocity.