Rodné Španělsko na úkor grandslamu? Nadal slíbil účast na turnaji v Madridu, den po skončení US Open

Madrid Rafael Nadal s největší pravděpodobností upřednostní antuku a vynechá grandslam US Open, byť měl v New Yorku obhajovat titul. Dřívější spekulace o absenci dnes španělský tenista opět přiživil, poté co potvrdil start na Masters v Madridu, které začne jen den po skončení US Open.

Tenisový kalendář je pro zbytek této sezony kvůli koronaviru zcela jiný než obvykle. Místo květnových turnajů na antuce se Madrid či French Open uskuteční až na podzim a až po akcích na amerických betonech. US Open bez diváků začne 31. srpna a skončí 13. září, den nato odstartuje Masters na madridské antuce.

Čtyřiatřicetiletý Nadal French Open vyhrál již dvanáctkrát a mohl by letos získat 20. grandslamový titul, čímž by vyrovnal rekordmana Rogera Federera. V New Yorku o to podle všeho usilovat nebude. Řediteli madridského turnaje Felicianu Lópezovi totiž svou účast potvrdil. „Uvidíme se v září v Madridu. Doufám, že to té doby půjde vše dobře,“ napsal mu dnes Nadal, pětinásobný šampion podniku ve španělské metropoli. French Open pak má termín od 27. září.