Roglič útočí na Vueltě o červený dres. Ovládl osmou etapu a Carapazův náskok stáhl na 13 sekund

Alto de Moncalvillo Obhájce celkového prvenství Primož Roglič vyhrál souboj hlavních favoritů v očekávané horské osmé etapě a stáhl náskok vedoucího Richarda Carapaze na polovinu. Slovinský cyklista porazil ekvádorského rivala ve stoupání na Alto de Moncalvillo o 13 sekund a přesně takovou ztrátu má na Carapaze v průběžném pořadí.

Carapaz před dnešním soubojem v nově zařazeném kopci do itineráře Vuelty měl na Rogliče náskok půl minuty. V závěru 164 km dlouhé etapy se odehrálo několik útoků, ale vyšel až ten v podání Rogliče, druhého muže nedávné Tour de France.

Cílovou pásku protnul s 13 vteřinami k dobru, navíc získal bonus deset sekund a ze čtvrtého místa průběžného pořadí se posunul na druhé. Carapazův náskok je rázem poloviční. Třetí dojel Ir Dan Martin a třetí je i celkově. Odstup na Carapze má bezmála půl minuty.

Roglič se v letošním 75. ročníku Vuelty dočkal druhého vavřínu, první vybojoval v úvodní kopcovité etapě. O červený trikot ale přišel v neděli po problémech s pláštěnkou, nemohl ji zapnout a ztratil mnoho času. Dnes si trable vynahradil.

„Start byl docela nudný a pomalý, ale pak začalo tempo stoupat. Poslední kopec jsem jel poprvé v životě, znal jsem jen profil. Vždycky rád vyhrávám, takže pokud je šance, jdu do toho. Naštěstí mi nohy jely,“ řekl Roglič.

Pokračovat v bitvě o červený dres přitom musí bez důležitého pomocníka v týmu Jumbo-Visma Toma Dumoulina. Nizozemský cyklista se rozhodl nepokračovat kvůli únavě.

Carapaz hlavu nevěší. „Dneska jsme viděli silného Rogliče, ale pořád jsme ve hře. Byl to super souboj a motivuje mě, závod je o to víc vzrušující pro nás i fanoušky. Čekají nás teď lehčí dny, ale nevíme, co přijde,“ řekl ekvádorský lídr.

Jan Hirt dorazil do cíle na 57. místě se ztrátou téměř 14 minut, Zdeněk Štybar měl manko přes 26 minut. Po další porci kopců čeká peloton ve čtvrtek rovinatá etapa.