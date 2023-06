ONLINE: Muchová ve finále Roland Garros hladce přichází o první sadu

Muchová očarovala svými výkony v Paříži tenisový svět. Hráčka, kterou během kariéry zbrzdilo mnoho zranění, dokráčela až do finále.

Na kurtu Philippa Chatriera usiluje proti Polce Šwiatekové o životní úspěch. Už teď ovšem překonala vlastní grandslamové maximum, kterým bylo semifinále Australian Open 2021.

ONLINE: Iga Šwiateková vs. Karolína Muchová Finále ženské dvouhry sledujte v podrobné reportáži.

Nyní je Muchová jediné vítězství od historického titulu. Díky úspěšné jízdě se v žebříčku vyhoupne minimálně na 16. místo. Dosud byla nejlépe na 19. příčce.

Po cestě do finále vyřadila třeba světovou osmičku Sakkariovou z Řecka, nevyzpytatelnou Beguovou z Rumunska či finalistku Roland Garros 2021 Pavljučenkovovou z Ruska. Ve skvostném semifinále poslala domů Bělorusku Sabalenkovou, přestože ve třetí sadě prohrávala 2:5 a následně čelila mečbolu.

Proti Šwiatekové stojí podruhé v kariéře. Jediné soutěžní utkání sehrály před čtyřmi lety na antukovém turnaji v Praze, kde se Muchová radovala z vítězství 4:6, 6:1 a 6:4. Současné světové jedničce tehdy bylo pouhých 17 let.

Roland Garros příloha iDNES.cz

„Bude favoritka, ale my si s týmem zase sedneme a budeme hledat mezírky v její hře. Budu jich chtít co nejlíp využít a odehrát finále co nejlíp,“ slibovala Muchová.

Za zmínku stojí, že hráčka I. ČLTK Praha má zatím s tenistkami z první trojky světového žebříčku stoprocentní bilanci 5:0.

Ovšem Polka útočí už na třetí titul z Roland Garros a čtvrtý grandslamový celkově. V Paříži neztratila ani set a více než čtyři hry v jedné sadě proti ní uhrála jen Brazilka Haddová Maiaová v semifinále. Světové šestce Američance Gauffové mezi nejlepší osmičkou povolila pouhých šest gamů.

„Hra Karolíny se mi fakt líbí. Respektuju ji, dokáže udělat úplně cokoli. Má skvělý cit a výbornou techniku, taky umí hru zrychlit,“ hlásila dvaadvacetiletá Polka.

Vítězka dvouhry získá 2,3 milionu eur (54,3 milionu korun), poražená finalistka si přijde na poloviční částku.

Velkolepé finále dvouhry žen na letošním Roland Garros i s českou účastí sledujte v podrobné online reportáži.