Hořký den v Paříži. Lehečka a Vondroušová mírnili pětinásobný český smutek

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur) Muži

Dvouhra - 1. kolo:

Lehečka (ČR) - Struff (21-Něm.) 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1

Norrie (14-Brit.) - Paire (Fr.) 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4

Bautista (19-Šp.) - Wu I-ping (Čína) 7:6 (7:4), 6:1, 6:1

De Minaur (18-Austr.) - Ivaška (Běl.) 6:1, 5:7, 6:1, 6:3

Shapovalov (26-Kan.) - Nakashima (USA) 6:4, 7:5, 4:6, 3:6, 6:3

Schwartzman (Arg.) - Zapata (32-Šp.) 1:6, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0, 6:4

Etcheverry (Arg.) - Draper (Brit.) 6:4, 1:0 skreč

Varillas (Peru) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 4:6, 2:6, 6:2, 6:3, 6:1

Daniel (Jap.) - O’Connell (Austr.) 6:0, 6:2, 6:4

Djokovič (3-Srb.) - Kovacevic (USA) 6:3, 6:2, 7:6 (7:1)

Fognini (It.) - Auger-Aliassime (10-Kan.) 6:4, 6:4, 6:3

Karacev (Rus.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2

Tirante (Arg.) - Van de Zandschulp (25-Niz.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:4

Giron (USA) - Medjedovič (Srb.) 6:0, 6:2, 1:6, 6:0

Wawrinka (Švýc.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (2:7), 1:6, 6:4

Alcaraz (1-Šp.) - Cobolli (It.) 6:0, 6:2, 7:5

Čorič (15-Chorv.) - Coria (Arg.) 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:3

Cachín (Arg.) - Thiem (Rak.) 6:3, 6:2, 6:7 (1:7), 4:6, 6:2

Čang Č’-čen (Čína) - Lajovič (Srb.) 6:1, 4:1 skreč

Tiafoe (12-USA) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:4, 6:2

Davidovich (29-Šp.) - Fils (Fr.) 6:1, 4:6, 6:3, 6:3

Altmaier (Něm.) - Hüsler (Švýc.) 6:3, 6:4, 6:4

Van Assche (Fr.) - Cecchinato (It.) 6:1, 6:1, 6:3

Sinner (8-It.) - Muller (Fr.) 6:1, 6:4, 6:1 Ženy

Dvouhra - 1. kolo

Vondroušová (ČR) - Parksová (USA) 6:4, 6:0

Cocciarettová (It.) - Kvitová (10-ČR) 6:3, 6:4

Ostapenková (17-Lot.) - Martincová (ČR) 6:3, 7:5

Pavljučenkovová (Rus.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:2

Stephensová (USA) - Karolína Plíšková (16-ČR) 6:0, 6:4

Stearnsová (USA) - Siniaková (ČR) 7:6 (9:7), 6:2

Vekičová (22-Chorv.) - Jastremská (Ukr.) 6:2, 7:5

Peraová (USA) - Kontaveitová (Est.) 7:6 (8:6), 6:2

Dayová (USA) - Mladenovicová (Fr.) 7:5, 6:1

Keysová (20-USA) - Kanepiová (Est.) 6:1, 3:6, 6:1

Osoriová (Kol.) - Bogdanová (Rum.) 3:6, 6:3, 7:5

Šnajderová (Rus.) - Marinová (Kan.) 6:3, 7:5

Avanesjanová (Rus.) - Bencicová (12-Švýc.) 6:3, 2:6, 6:4

Svitolinová (Ukr.) - Trevisanová (26-It.) 6:2, 6:2

Gračovová (Rus.) - Gálfiová (Maď.) 6:4, 2:6, 6:1

Bolsovová (Šp.) - Kučová (SR) 6:2, 6:1

Putincevová (Kaz.) - Zanevská (Belg.) 7:5, 7:6 (7:3)

Garciaová (5-Fr.) - Wang Si-jü (Čína) 7:6 (7:4), 4:6, 6:4

Haddadová Maiaová (14-Braz.) - Mariaová (Něm.) 6:0, 6:1

Blinkovová (Rus.) - Bonaventureová (Belg.) 6:2, 6:0

Friedsamová (Něm.) - Hibinová (Jap.) 6:3, 3:6, 6:4

Schmiedlová (SR) - Kuděrmětovová (11-Rus.) 6:3, 6:1

Alexandrovová (23-Rus.) - Tomovová (Bulh.) 6:1, 2:6, 6:1

Waltertová (Švýc.) - Mandliková (USA) 6:1, 4:6, 6:2