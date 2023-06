Parádní jízda rozjeté Muchové. Poprvé v kariéře slaví pařížské osmifinále

Odplatu za předešlé dvě porážky uštědřila soupeřce poslední česká tenistka singlové části s velkou grácií. Rumunku Beguovou zdolala Muchová 6:3 a 6:2 a poprvé v kariéře postoupila do osmifinále antukového grandslamu.

Muchová vs. Beguová Podrobná reportáž

V něm vyzve v neděli dvacetiletou Rusku Elinu Avanesjanovou, která se po neúspěchu v kvalifikaci dostala do hlavní soutěže jako „lucky loser“.

„Snažila jsem se diktovat hru, nedat jí moc času a vyhnout se delším výměnám, což fungovalo,“ radovala se Muchová po výhře ve třetím kole.

První game na svém servisu si sebevědomě podmanila a skvěle si zvykala i na nepříjemné kopcovité údery Beguové. Do úzkých soupeřku dostala hned ve druhé hře, kde si promyšlenými returny vytvořila brejkbol, který však Rumunka dokázala odvrátit.

Muchová se sice opírala o kvalitní servis, v rychlejším vedení jí však bránila netrpělivost, se kterou neoblíbené obloučky odehrávala, a řada nevynucených chyb. Technikou úderů nad Beguovou ale vyčnívala, a tak to byla právě česká tenistka, která po většinu času udávala tempo hry.

Rumunce tlačila rány do forhendové strany, na které Beguová příliš neexceluje. Zlom přišel v osmém gamu, kdy se nevzdala a po třech promarněných brejkbolech už ten čtvrtý parádně proměnila.

A za stavu 5:3 šla podávat na výhru v prvním setu. A sadu završila nejlépe, jak mohla, soupeřce nepřenechala ani jeden fiftýn.

Karolína Muchová hraje forhend ve třetím kole Roland Garros.

Zápal pro hru si Muchová přenesla i do druhého setu, po sérii povedených úderů sice nevyužila tří nabídnutých brejkbolů, na dvorci Simonne Mathieuové ale nadále dominovala dravostí.

Beguovou trápil nerovnoměrný nadhoz míčku při podání a Češka jí psychiku šramotila zákeřnými kraťasy. Precizní přechody na síť Muchové vyvrcholily v osm minut trvajícím třetím gamu uloupeným brejkem. Pak už česká hráčka utkání vévodila naplno.

Prořídlé ochozy třetího největšího kurtu odměňovaly každý povedený kousek Muchové, naopak Beguová se stále více dostávala pod tlak. Šikovná Češka uzmula i další nabídnutý brejkbol. Místo toho, aby ho potvrdila a uklidnila se průběžným výsledkem 5:1, kvůli nevynuceným chybám ztratila servis.

Převálcovaly ji snad brzké myšlenky na možný postup? Ani náhodou. Muchová si suverénně dokráčela pro další brejk a podporu diváků. „Kája, Kája,“ skandovali. Nejen jim udělala šestadvacetiletá bojovnice radost, když po hodině a půl zvedala ruce jako vítězka.

Vondroušová končí i ve čtyřhře

„Teď ze mě bude deblová specialistka,“ komentovala Vondroušová po vypadnutí ze singlové části turnaje. Její předsevzetí se však k lítosti obou českých tenistek nenaplnilo. S o tři roky starší Kolodziejovou v prvním kole sice otočily zápas proti francouzské dvojici Estelle Cascinové a Carole Monnetovové, přehrát nasazené Rusky však nedokázaly.

V prvním setu především díky kvalitnímu servisu české duo zaskočilo soupeřky poměrně rychlým vítězstvím 6:2, poté se ale jejich úderná hra začala rozpadat a Kuděrmětovová se Samsonovovou naopak zaútočily.

Největší šanci promarnily Češky v dvanácté hře druhého setu. V gamu trvajícím přes patnáct minut si čtyřikrát vypracovaly mečbolovou příležitost, ani jednou ji však neproměnily. Naopak Rusky se poté v klíčovém tiebreaku druhé sady opřely o přesné podání a utkání dovedly do rozhodujícího třetího setu.

V něm Češky nezužitkovaly výhodu získaného brejku a naopak samy o servis dvakrát přišly. V devátém gamu se sice pokusily zápas zdramatizovat, když vybojovaly brejkbol, k ničemu velkému je však Rusky nepustily. Proměněným druhým mečbolem tak finalistku singlu z roku 2019 Vondroušovou vyřadily z letošního turnaje i v deblové části.

Dál jde ve čtyřhře naopak Marie Bouzková, jež se španělskou kolegyní Sarou Sorribesovou Tormovou zdolaly 7:5, 6:2 norsko-japonské duo Ulrikke Eikeriovou a Eri Hozumiovou, které si v prvním kole vyšláply na Kateřinu Siniakovou a Barboru Krejčíkovou.

Alcaraz i Djokovič bez ztráty setu

Ve třetím kole překvapivě vypadla loňská čtvrtfinalistka Jessica Pegulaová. Světovou trojku hladce přehrála Belgičanka Elise Mertensová, za 82 minut si s Američankou poradila jednoznačným poměrem 6:1 a 6:3. Pegulaová se tak s antukovým Roland Garros rozloučila už jako čtvrtá hráčka nejlepší desítky žebříčku v úvodním týdnu a dosud nejvýše nasazená.

Naopak první pařížské osmifinále si zahraje Aryna Sabalenková z Běloruska. Vítězka letošního Australian Open zvládla i třetí zápas na turnaji bez ztráty setu, Rusku Kamillu Rachimovovou porazila 6:2, 6:2. Světová dvojka má v případě zisku titulu šanci vyhoupnout se do čela žebříčku, bez ohledu na výsledek loňské šampionky Igy Šwiatekové.

Dál postupuje rovněž Novak Djokovič, který nadále živí naděje na rekordní 23. grandslamovou trofej. Španěl Alejandro Davidovich Fokina mu sice statečně vzdoroval úhlednými a nechytatelnými údery, díky kterým první i druhou sadu dovedl do tiebreaku, Srb však potvrdil roli favorita a zvítězil 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2. Na letošním majoru tak stále prochází bez ztráty setu.

Postupuje také Řek Stefanos Tsitsipas, jenž proti Argentinci Diegu Schwartzmanovi rovněž potvrdil roli favorita. Na druhém největším dvorci Suzanne Lenglenové zvítězil po dvou hodinách jasně 6:2, 6:2, 6:3.

Na největším kurtu Philippa Chatriera uzavřel páteční program lídr světového žebříčku Carlos Alcaraz. Španělský mladík porazil Denise Shapovalova z Kanady 6:1, 6:4, 6:2 a stejně jako Djokovič pokračuje na turnaji dál bez ztráty setu.

Dvacetiletý Alcaraz, jenž by na pařížské antuce rád navázal na krajana Rafaela Nadala, smetl Shapovalova v úvodní sadě za 36 minut. Ve druhém setu se sice hra vyrovnala a šampion US Open dokonce prohrával 1:4, pak ale opět převzal taktovku. Získal sedm her v řadě a koncovku si pohlídal. O postup do čtvrtfinále se Španěl utká s italským tenistou Lorenzem Musettim.