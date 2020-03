Rosol přiblížil Česko finále Davis Cupu v Madridu, Slováka Martina porazil ve dvou setech

Bratislava Čeští tenisté vedou v Bratislavě nad Slovenskem 2:0 a jsou blízko postupu na finálový turnaj Davis Cupu. Jiří Veselý nejprve potvrdil roli favorita a na antuce v Bratislavě zdolal Jozefa Kovalíka 6:3 a 7:5. Lukáš Rosol následně přehrál domácí jedničku Andreje Martina dvakrát 6:4.

Kvalifikace tenisového Davis Cupu v Bratislavě (antuka): Slovensko - ČR 0:2 Kovalík - Veselý 3:6, 5:7, Martin - Rosol 4:6, 4:6.

Češi mohou utkání na antuce v bratislavském Národním tenisovém centru rozhodnout v sobotu již ve čtyřhře. Vítězný tým postoupí na finálový turnaj, který se bude hrát v Madridu 23. až 29. listopadu.

Veselý proti Kovalíkovi potvrdil formu. „Rozhodl můj servis. Dal jsem hodně prvních podání a to je s výborným antukářem, jako je Kovalík, důležité, protože stál na return daleko za základní čárou. Když mi tam ale první servis padne, tak je to taková rána, že to je problém pro všechny. Z toho jsem nejvíc těžil,“ řekl Veselý v rozhovoru v České televizi.

Veselý začal sebevědomě, dobře podával a po kraťasu získal brejk na 2:1. V šesté hře ale trefil smeč do sítě, i před zraky bývalých daviscupových hrdinů Jana Kodeše a Radka Štěpánka o výhodu přišel a bylo srovnáno 3:3.

Český hráč ale měl dál převahu. Tlačil se přes Kovalíkův bekhend a první sadu získal třemi hrami v řadě. Při druhém setbolu se Slováci dohadovali s hlavním rozhodčím, protože čárový sudí po Veselého returnu ohlásil aut, ačkoli míček olízl lajnu. Umpirový rozhodčí nechal výměnu opakovat a Veselý ukončil úvodní sadu volejem.

Ve druhém setu si 64. hráč světa Veselý jistě držel podání a pomáhal si servisem rychlým přes 210 km/h. Dlouho se ale nemohl prosadit při Kovalíkově servisu, dva brejkboly za stavu 3:2 neproměnil, ten druhý domácí hráč odvrátil lobem. Slovenského tenistu zlomil až čistou hrou za stavu 6:5 a po hodině a půl slavil vítězství.



Šestadvacetiletý Veselý zaznamenal v soutěži o „salátovou mísu“ desátou výhru ve dvouhře a vyrovnal svou singlovou bilanci na 10:10.

Rosol vzápětí přidal své čtrnácté singlové vítězství v Davis Cupu. Zaváhal jen v úvodu druhého setu, ale skóre 1:3 otočil. „Bylo to hodně o mně, jestli budu dělat chyby, nebo ne. Andrej vyčkával. Vzal jsem to do svých rukou a šlo to. Ještě nepatřím do starého železa,“ radoval se čtyřiatřicetiletý tenista.

Kdo nastoupí do čtyřhry, kapitán Jaroslav Navrátil neprozradil. „Složení nemám v hlavě, ale oba hráli na dva sety, tak je velká šance, že budou hrát oni,“ naznačil start zkušeného páru Veselý, Rosol. Slováci by měli nominovat deblistu Filipa Poláška a Igora Zelenaye.

Vítěz utkání postoupí na finálový turnaj, který se bude hrát v Madridu 23. až 29. listopadu. Dvanáct celků z kvalifikace doplní ve finále loňské semifinalisty Španělsko, Kanadu, Británii a Rusko a držitele divokých karet Francii a Srbsko.