Rouška sportování znechutí. Jansta: Děti místo toho radši zůstanou doma

Praha Od čtvrtka mohou opět začít sportovat také amatéři, hobíci a hlavně děti. Jenže na rozdíl od profesionálů budete muset při návštěvě posiloven, tělocvičen a hal mít na obličeji roušku.

Třetí stupeň protepidemických opatření (PES) znamená kromě jiného také otevření sportovišť a fitness center široké veřejnosti. Má to ale jednu podmínku: po celou dobu návštěvy musíte mít obličeji ochrannou roušku.



„Nabízíme lekci cvičení v roušce zdarma pro celý poradní tým vlády. Rychle by pochopil, že toto nařízení je absolutně nesmyslné. Pro cvičící to neznamená bezpečí, ale naopak – nejen obrovský diskomfort, ale především zdravotní rizika,“ reagovala už v neděli po zveřejnění nařízení pro ČTK Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

„Souhlasím a rád se k této výzvě připojím. Pokud někdo z nich zvládne hodinu běžet na pásu, tak aby mu tep vyskočil mimo nějakých 70 či 80 za minutu, tak dobře, jsem pro,“ přidal se pro LN včera Petr Ondruš, spolumajitel MMA organizace I Am Fighter a také gymu TKBC Praha.



Problém navíc není jen v tom, že se přes roušku při sportu špatně dýchá. „Je to celkově nesmysl. Je to hloupé pro sport vytrvalostního charakteru. Když budu dělat nějaký vytrvalostní sport, tak ta rouška vadí. Nedochází přesně k výměně dýchacích plynů. Nedá se to ani psychicky. Pokud ten sport trvá v řádu deseti minut a víc, tak je to velmi nepříjemné,“ říká šéflékař Českého olympijského výboru Jiří Neumann.

„Rouška umožní jen rekreační pohyb nenáročný na dýchání. Tohle je opatření, které opět dětem sport znesnadní a zprotiví. A hrozí, že raději místo sportování zůstanou doma,“ přidává důrazně Miroslav Jansta, předseda České unie sportu (ČUS). Ta podobně jako Národní sportovní agentura (NSA) aktivně usiluje o výjimku.

„Děláme pro to maximum, ale času je málo. Sportovat dle takto nastavených pravidel opravdu moc nejde,“ sdělil Jakub Večerka, tiskový mluvčí NSA.

Právě proto se například Ondruš chystá na to, že od čtvrtka budou zájemci o tréninky při boxu, či MMA nacvičovat techniky s rouškami. Že to bude podivné, není třeba dodávat. Stejně jako sparingy (tréninkové zápasy).

„Nezbývá nám, než nařízení dodržovat,“ krčí rameny bývalý elitní český zápasník, nyní trenér a především promotér.



LUCERNA 2017. Petr Ondruš, česká legenda bojových sportů )stojící) a před ním sedící herec David Matásek (vlevo) sledují dění v ringu.

„Lidé jsou nyní znechuceni, unaveni a očekávají, že jim dodáme sílu. Abych ale byla upřímná, ani já ji po těch deseti měsících moc nemám. Výdaje byly extrémní, kompenzace v nedohlednu. Co se týče rozestupů, tak s tím ztotožněni jsme a budeme vše dodržovat. S rouškami to je ale horší, čekáme, že kvůli tomu přijdeme o řadu klientů. Už v první (jarní) vlně odmítalo cvičit s rouškami asi čtyřicet procent návštěvníků,“ řekla LN Petra Stryková, provozní a fitness trenérka z prostějovské Fitness arény.



Ondruš s ní v tomto souhlasí také napůl: „Já si myslím, že se to nakonec vyřeší tak trochu samo. Není v silách zástupců fitness a tělocvičen vyhazovat všechny ty, kteří nebudou chtít mít roušku. Jsme zodpovědni sami za sebe. Myslím, že lidi budou naopak natěšeni něco dělat, že do tělocvičen a na sportoviště vtrhnou ve velkém. A pak se uvidí.“

Večerka přidává, že NSA řeší například i částečnou výjimku. Jak ukazují příklady v zahraničí, řada návštěvníků především posiloven se naučilo na strojích cvičit s rouškami.

„Toto do určité míry určitě jde, ale představa, že někdo provádí v roušce aerobní trénink, je nemyslitelná. A je to nezdravé.“

A Ondruš dodává: „Jasně, někteří sportovci používají masky, které ředí vzduch. Ale to je něco jiného než roušky. Je třeba to dělat cíleně a mít dohled, protože jinak i toto může být nebezpečné. A ve chvíli, kdy si zadýcháš roušku, tak to je všechno, jen ne zdravé pro tělo.“